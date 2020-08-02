40歲凍齡金泰希廣告花絮一樣私人物品引熱議　網民︰那是我媽用的

現年40歲的女神金泰希在今年剛好出道了20年，不過她的美貌就「二十年如一日」，保養得相當好。再加上她的穿着有品味，在年頭播出的劇集《再見媽媽又再見》（Hi Bye，Mama）中的演出和外表令人驚豔，已有兩個女兒的她，完全沒有師奶味。不過，最近她的一個舉動就似乎令人大跌眼鏡了。

金泰希出道20年一樣美麗！（金泰希IG）

金泰希近日為品牌代言，片段中她穿了一套全白西裝，再加一頭俐落的短髮，和搽上紅色唇膏，非常有霸氣。而且她的美貌依然，狀態好到不得了。廣告商也特地拍攝花絮影片，並寫上「女王的回歸」。

金泰希以全白西裝Look「女王回歸」。（YouTube影片截圖）

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片段中，金泰希被問到最近喜歡聽的歌曲時，她就回答說要看看自己的播放清單。於是，她就拿起電話看，這一下簡單的動作，竟被眼利的網民把重點放在手機殼上，網民留言指︰「那是我媽在用的耶」、「沒想到女神也會用這種手機殼」、「終於飄出一點平凡人的味道了」，甚至有人說這個款式的手機殼被女神用過，也變得高級了，非常搞笑。

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