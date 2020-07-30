鄭秀文無私分享Keep Fit兩大冷知識　做完運動唔食得嘢係錯嘅？

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鄭秀文（Sammi）一向在Keep Fit做運動方面有很多心得，而她也不時跟網民分享。日前，她在IG貼出一條「爆汗片」，再講到一些運動的冷知識！

Sammi在減肥方面非常有心得。（鄭秀文IG）

Sammi在IG貼上她做完運動的爆汗片，臉上都是一滴滴汗珠，非常厲害，她寫道︰「通常做完運動，mi都會在半小時之內吃點東西，以前一直誤解運動完吃東西會肥。Btw，不飲冰水肚腩真係會容易瘦d，但我平時會飲汽水嘅，不過不飲冰水。所以嘛，知識未改變命運之前，就先幫助改進身型（形）。」又標記了「#keepfit其實有公式 #不要節食要飲食均衡 #不飲凍飲品肚腩會容易瘦d」等。一向大家都普遍認為做完運動最少半小時不可以進食，否則特別容易吸收，不過Sammi今次提供的這個資訊就令人打破一直以來做完運動應否進食的迷思。

Sammi的發文也引來雷頌德（Mark）的太太梁家玉（Jade）留言。（鄭秀文IG截圖）

大量網民留言問Sammi做完運動應該吃什麼，更有人指希望她可以出運動指南和食譜。其實Sammi不時也有無私分享一些減肥心得，例如之前跟梁漢文Share的「縮水湯」和「紫薯減肥法」等，令網民獲益良多！

點擊下圖重溫「縮水減肥涉」餐單︰

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點擊下圖睇吓Sammi嘅健康身形︰

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同場加映︰【多圖】蔡宛珊無懼疫情照跑並步 公開keep Fit餐單

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