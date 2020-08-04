潘瑋柏妻子Luna幸福令人羨慕　網傳有組織培訓「天王嫂」 ?

台灣歌手潘瑋柏7月尾的時候，突在微博拋下震撼彈宣布已同內地26歲空姐女友宣云（Luna）結婚，令不少人都大為驚訝 ,不少網友大感羨慕。但近日網上傳出背後有組織策劃網紅 ,為嫁如名星紅人而做好準備的，其組織專訓練美女網紅以嫁給知名度高的藝人，在網上引來熱議。

潘瑋柏突然宣布閃婚。（潘瑋柏微博圖片）

有留意潘瑋柏結婚消息的朋友都知道，當他高調宣布結婚之後，內地富商王思聰在朋友圈留言寫道：「我佛（服）了，Amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，言辭之下所指這位Amy姐背後似乎不簡單。而翻查舊照得知，Luna同方媛亦的確在同一場合同Amy姐合照，而且當時除了她們三人之外，還有兩位高顏值的美女在旁，看似大家關係非常好。

網爆Amy姐是專訓練網紅結識有地位人士的高手。（王神通有話說微博圖片）

就在近日內地有博主稱，原來這位Amy姐背景不簡單，指出她有經營所謂「天王嫂PUA（Pick-up Artist）訓練營」，主要向有知名度的人士下手，在上海同北京都存在這一些訓練營。該博主還提到想成為天王嫂亦只需要四大流程，第一就是整容。其二就是學做到賢良淑德的模樣，在導師的帶領下她們要訓練成有內涵﹑有品味﹑有賢慧的一面。

Luna似乎廚藝好高。（Luna微博圖片）

第三就是有專人帶這一班女孩出入高檔的私人派對，在Amy姐的帶領下她們會透過聚會結識有知名度的人，從而透過事前訓練好的技巧，如怎麼樣聊天﹑回覆等來吸引對方，最終達成目的。而最後一步就是向外界公開戀情，據指這一些女孩知道甚麼是時機成熟的時候，要求另一伴公開。

Luna同方媛都被指是網紅臉。（Luna﹑方媛微博圖片）

而想加入「天王嫂訓練營」相信價錢亦不便宜，據指學費是按揭和提成方式收取的，有一些女孩本身沒有太多錢，所以學費就欠繳先，到最後成功達到目的就依着該人士的知名度高低收取介紹費，待正式入門就一次過付款。

(王神通有話說微博圖片）