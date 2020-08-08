【潘瑋柏老婆】台灣歌手潘瑋柏（潘帥）在上月底宣布與小13歲的空姐女友宣雲（Luna）結婚，一向低調的他無預警的「婚訊」震驚圈內外，圈外老婆Luna也瞬間成為討論對象，被爆黑歷史，參加富豪派對、「天王嫂訓練營」，潘瑋柏即時出律師信護妻。Luna與不少網紅特質相符，標緻五官、身材姣好，打卡相除了有氣質插花、煮食相，不少是名牌手袋穿搭照。

潘瑋柏老婆新婚即傳黑歷史 曾參「天王嫂訓練營」？

39歲潘瑋柏在上月27日，於社交媒體上發布一張家庭照，除了潘爸潘媽外，更有一位陌生的面孔，正是空姐女友26歲的宣雲（Luna），指二人已結婚，寫道：「我現在很幸福，已經有了和我一起共度下半生的另一半，並正式展開我們的家庭生活啦！希望大家能給予我們祝福，我們在這裏謝謝你們，也希望你們也能找到屬於自己的幸福。」

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圈外的 Luna 隨即被「起底」，居住上海，在上海東方航空工作，樣子甜美、皮膚白皙的她更有「最美空姐」，並憑着一流的廚藝、高信任度，讓潘瑋柏決定長相廝守，成為台灣「天王嫂」。

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Luna 的穿搭中經常看到Chanel的單品。（lunaaay__@instagram）

「天王嫂」穿搭非常奢華 比利時名牌比Hermès更矜貴？

20+的Luna 日常穿搭，與時下年輕人成熟打扮差不多，身材姣好的她會露出小蠻腿和大長腿，比起直接露出胸脯，小性感更勝一籌。雖然Luna只是任職空姐，但Luna入手名牌絕不手軟，身上配件不乏一線品牌，如Chanel的長靴、Two Tone Shoes、Cartier LOVE 手鐲等。手袋更全部來自一線名牌。

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Luna 的打卡有Hermès Birkin、Lady Dior、Chanel Gabrielle等，最令人驚喜是除了這些常見經典系列，Luna更鍾愛來自比利時的Delvaux，她分別推有同系列「Brillant」不同色的手袋。

Delvaux比Hermès、Chanel 更早面世，價格更是媲美Hermès，甚或更高，受比利時王室喜愛，而Luna擁有的「Brillant」便是品牌的經典與永恆設計，價格由3萬多到30萬也可，視乎皮革和手工，皆因手袋堅持全手工全皮製作，一個「Brillant」需要花8小時，知音人便會懂得其價值的地方。

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