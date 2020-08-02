收服潘瑋柏　最美空姐LUNA 7句人生觀：珍惜會原諒你所有錯誤的人

潘瑋柏日前公布婚訊，與空姐女友「Luna」宣云攜手走入人生下一個篇章。潘帥之前對這段2年的戀情始終低調，讓大家好奇Luna究竟是什麼個性的人，讓潘瑋柏願意與她廝守一輩子。

從Luna的IG照來看，山羊座的Luna喜歡藉著工作之便到世界各地旅遊，除了品嚐美食，也喜歡到海邊欣賞大自然，平時也會插花和下廚，興趣相當廣泛。她的IG另一亮點就是Luna的媽媽也是大美人，母女感情相當好，時常一起出遊。

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除了生活日常，Luna也喜歡在IG摘錄文章或自己的心情，分享人生與愛情觀（按圖細閱）▼▼▼▼

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從Luna分享的字句中，發現她的個性豁達，對於批評選擇面對，進而從中學習、成長，不想抱著狹隘的心過生活，寧可相信人性本善和寬恕，是個高EQ的美女，難怪能收服潘帥的心。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：潘瑋柏空姐老婆Luna的人生觀，「以愛之心做事，以恩之心做人」】