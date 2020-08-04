惡之花︱李準基瞞文彩元殺人犯身份14年　劇迷激讚瞳孔都超好戲

由李準基和文彩元（文彩媛）等主演的tvN韓劇《惡之花》上星期開播，僅播出兩集就獲不少好評。當中李準基在劇中是一位人格障礙症患者，表面上是位愛家庭的好男人「白熙成」，但實際上是位瞞了妻子14年的連環殺人疑犯「都賢秀」，新鮮的角色成功吸引劇迷目光，被大讚連瞳孔都超好戲！

李準基和文彩元在《惡之花》中飾演夫妻，並育有一名6歲的女兒。從劇名已可想像到，「惡之花」表面亮麗但內裡擁相當大的潛在危險，亦即是李準基一角。李準基年輕時曾與父親捲入殺人案，父親最終自殺身亡，他被視為幫兇，成為通緝犯。他由「都賢秀」改名做「白熙成」，隱藏身份生活，一瞞就瞞了身邊的人14年，而枕邊人文彩元更是一位重案組刑警。

李準基在《惡之花》中隱瞞了殺人犯身份14年。（劇照）

不過知道李準基身份的人仍有舊同學徐賢宇，徐賢宇是一名記者，他一直非常關注殺人案件。第二集中，徐賢宇與李準基見面並認出他，徐賢宇叫出他的舊名，李準基馬上把對方拉進地下室。李準基承認自己殺過人，當然，他之後關起舊同學，並把所有知情的人都滅口。李準基殺人時的冰凍眼神及奸笑，與他日常的好爸爸感覺完全相反，看到劇迷毛骨悚然。順帶一題，由於李準基生父已死，所以現時的一對父母根本沒有血緣關係，三人的關係相信之後會揭曉。

劇迷都被李準基冰冷的眼神嚇倒，大讚他連瞳孔都超好戲！（tvN截圖）

點撃睇李準基威脅徐賢宇一幕：

+ 20 + 19 + 18

更有趣的一點是，劇中的李準基患有人格障礙症，所以他沒有任何感情亦沒有同情心，他一切幸福及開心表情都是靠模仿後，對着鏡子反覆練習得來。因此劇迷都留意到，李準基雖然對着老婆及女兒微笑，但他的眼神卻非常空洞。對比李準基戲外的表情的話，難怪劇迷大讚「李準基連瞳孔都超好戲！」李準基少有演奸角，因此粉絲都十分期待他的演技大爆發，好奇最後文彩元會如何親手為老公鎖上手扣。

李準基沒有感情，所有表情都是通過練習而來。（tvN截圖）

更多《惡之花》劇照：