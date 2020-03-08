韓劇2020｜金泰熙復出演鬼媽媽、李屍朝鮮2上架！3月11部必煲韓劇

韓劇迷們迎來了《愛的迫降》大結局，還來不及擦乾眼淚新一波的韓劇馬上又來了！除了正在熱播的《梨泰院Class》以及顏值爆棚的《天氣好的話，我會去找你》外，還有一大堆男女神新劇可以期待！3月光是朱智勛就有兩部強打好劇，其中《李屍朝鮮》第二季更是萬眾期待。男神丁海寅也將在月底帶來新劇《一半的一半》。此外，女神們也紛紛回歸小銀幕，除了將加入《李屍朝鮮》的全智賢外，金泰熙也終於在婚後首度復出帶來作品《再見媽媽又再見》，這麼棒的卡士陣容，還不趕緊把3月的播放清單排起來！

1. 《天氣好的話，我會去找你》

由大勢男徐康俊和女神朴敏英主演的暖心愛情劇，改編自李道宇的同名小說，由《有理的愛情》導演與韓加藍作家合作打造。徐康俊在劇中飾演暗戀由朴敏英飾演的高中同學「海媛」多年的書店老闆「恩燮」，原本以為兩人的愛情進度條應該會拉得挺慢，沒想到徐康俊第一集就告白朴敏英！

朴敏英前兩部劇《她的私生活》、《金秘書》都是比較開朗堅強的形象，這次飾演的角色卻很內斂，「海媛」原本在首爾教大提琴，但第一集就被學生家長賞巴掌，還被討厭的老闆管東管西，因此，她對首爾感到疲憊而選擇回到北峴里生活；而恩燮在與暗戀對象重逢後眼神中滿滿都是深情，除了鑰使圈連日記裡也都寫滿了對海媛的愛慕，其中一段告白：「喜歡冬天只有一個原因，那就是窗前的樹葉會掉落，這樣我就可以透過窗子看見妳，在聖誕節、過年的那幾天，妳會回來幾天。」這麼浪漫的句子從徐康俊口中說出來，還不迷倒無數少女的心！讓螢幕前的我們心癢癢啊！

2. 《如實陳述》

演活懸疑驚悚劇《Voice》中正義刑警「武鎮赫」的張赫，時隔三年以天才犯罪側寫師一角再度重返銀幕，在劇中與「少女時代」崔秀英、陳瑞妍同台飆戲。性格古怪的天才側寫師吳賢宰（張赫 飾）為追查殺死未婚妻的連環殺人魔，與擁有過目不忘能力的新人刑警車秀英（崔秀英 飾）攜手展開調查。

首集一開頭就下猛藥，血腥的鏡頭完美詮釋了懸疑驚悚劇中，人比鬼更可怕的樣子，讓人捧著心臟才能繼續看下去！劇中也不乏各種重口味題材，例如：懸吊屍體和肢解分屍，電視台直播節目殺人案和誘童案等，劇情峰迴路轉讓人看得意猶未盡，開播後就大受好評，也為喜歡追兇題材的韓劇迷，提供了燒腦的新選擇。

《如實陳述》，首集一開頭就下猛藥，血腥的鏡頭完美詮釋了懸疑驚悚劇中，人比鬼更可怕的樣子，讓人捧著心臟才能繼續看下去！（《如實陳述》劇照）

3. 《謗法》

而同樣與《如實陳述》在一片韓劇愛情海中殺出重圍的還有《謗法》，是由電影《冠軍大叔》的金容完導演與電影《屍殺列車》的延尚昊作家合作打造。此劇講述充滿正義感的女記者(嚴智苑 飾)，在揭發成東鎰飾演大型IT企業「Forest」的會長的過程中，遇上了能用詛咒殺死人的超能少女(鄭知曉 飾)，之後展開一系列鬥爭的故事。

要是想看這部精彩的靈異驚悚劇，可要先確定自己心臟夠大顆！許多人表示這種殺人的殘忍程度太可怕，完全沒馬賽克，需要分級才行；整部劇光是配樂、畫面完全就是電影等級，營造出的氛圍讓人毛骨悚然。第一集中，一幕嚴智苑與成東鎰面對面相見時，成東鎰直接化為惡鬼模樣衝向螢幕的畫面，相信已經讓許多人嚇的睡不著了！喜歡重口味的朋友，千萬不能錯過！

《謗法》，喜歡重口味的朋友，千萬不能錯過！（《謗法》劇照）

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+ 30 + 29 + 28

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2020韓劇3月推薦／《李屍朝鮮》第二季終於開播，重口味的靈異驚悚劇《謗法》爆好評​】