金剛前女友梁云菲耳朵多災多難　潛水考試爆耳膜當場流血

有「國光女神」之稱的台灣女星梁云菲（Nana）上年與金剛分手後回復單身，今年開始迷上潛水。近日她正在考潛水教練牌照，卻在考試的最後一日突然爆耳膜，左耳和左邊鼻孔都當場流血。

金剛的前女友梁云菲。(金剛IG)

她昨晚（4日）在Instagram發文表示當日是最後一日考試，卻遇上了一大難題，她講述整個爆耳膜的過程：「今天潛水暖身完後的第一潛算是放鬆，也沒有卡平壓或是哪裏不舒服的問題。但第二潛下潛時突然間就聽見，我左邊耳朵發生巨響『咻～～～Boom』的一聲。在水裏的時候我就知道一定是受傷了，心想應該是耳膜穿孔或撕裂。」她鎮定慢慢回水面後告訴教練讓他檢查自己的耳朵，發現左耳流血了，而左鼻孔亦一同流血，於是梁云菲馬上停止潛水，先上岸去看醫生。她向台灣傳媒透露目前暫時仍有耳鳴，要再做進一步的檢查。

（Instagram：@nanaliangbadgal）

梁云菲透露自己早前曾患有中耳炎一段時間，為了此趟訓練更特別去看醫生，醫生告訴她經已康復所以才放心去上課跟考試，不過卻依然不慎受傷：「或許剛康復的耳膜還很脆弱，所以這幾天下來才會又被我弄更受傷。在此呼籲大家，真的不要小看一些小病痛，尤其是你需要用到你的身體去做某些事情時，唯有健康的身體，你才有辦法毫無顧忌的完成眼前事。」

（Instagram：@nanaliangbadgal）

梁云菲其實於去年已經試過連穿三角耳骨窿而腫成豬耳，幸好她及時去醫院求醫，否則就會惡化成耳骨炎，避過可能會耳朵潰爛兼變形的一劫。

（Instagram：@nanaliangbadgal）