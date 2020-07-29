棒棒堂小煜宣布與護士女友閃婚　28歲言言激似雞排妹安心亞混合版

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現年35歲的前組合棒棒堂成員小煜（楊奇煜）擁有帥氣外表，自出道以來一直備受粉絲喜愛。今日（29日）他突然在社交網站宣布閃婚，已和拍拖1年、現年28歲的女友言言註冊結成夫婦，成為阿緯之後，棒棒堂隊內第二個結婚的成員。

棒棒堂六位成員（上排左至右）威廉、阿緯、小煜、（下排左至右）小傑、王子和敖犬。（網上圖片）

小煜外形帥氣，迷倒不少女粉絲。（Instagram：@yangchiyu）

小煜在Instagram上載和老婆的合照，並寫道：「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後我是她的人，她是我的女王。#我們結婚了」他亦分享和老婆手拖手的剪影照，隔着螢幕都能感受到他的喜悅和甜蜜。

小煜霸氣認愛。（Instagram：@yangchiyu）

小煜發文宣布結婚消息。（Instagram：@yangchiyu）

據台灣傳媒報道，小煜早在上月已向女友求婚，並於昨日（28日）兩人拍拖一周年時，在好友郭彥甫見證下登記結婚。而婚禮方面，則預計在明年中、後舉行。小煜的太太言言今年28歲，是一名護士，外貌標緻的她亦在Instagram上小有名氣，有10萬名粉絲追蹤。

小煜和言言結成夫妻。（Instagram：@yangchiyu）

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