鞠婧祎被指疑似着山寨貨出席活動　由服裝到首飾都係抄襲？

騰訊視頻上星期日（2日）舉行「鵝廠星品大賞」，一班高人氣明星都悉數亮相，場面星光熠熠。而紅地氈向來是眾星爭妍鬥麗的「戰場」，儘管不是大型的頒獎典禮，但大家亦都盛裝打扮。

有「四千年一遇美女」之稱的內地女星鞠婧祎也有出席活動，她身穿V領黑色短袖洋裝，後腰開衩，盡顯纖瘦身材。

其後，有網友在微博公布鞠婧祎的連身裙來自miu miu，但品牌方並未回應，官網上也查無此款，且miu miu的服裝尺碼不是以S、M、L區分，而是以數字38、40標示，因此有網友認為她的這套裝束疑似假miu miu。

miu miu查無此款。（微博@FashionBro）

然而，最後有網友找到「原版」，來自英國品牌FEME HEARTS，但後腰並無開衩，且比鞠婧祎的裙身更短，於是有人指出似有抄襲之嫌。

英國小眾品牌FEME HEARTS於2015年在倫敦創立。（微博截圖）

除此之外，還有眼尖的網友發現，鞠婧祎戴的miu miu手鐲也疑似是山寨貨。原版miu miu手鐲有一隻蝴蝶結，看上去有金屬扣，不知道能否拆卸，如果拆了，手鐲上也會有 金屬扣存在。但鞠婧祎戴的手鐲無論款式定外觀都同miu miu的這個手鐲十分相似，只不過無蝴蝶結裝飾。

網友找出各種對比照。（微博圖片）

其實這樣的情況藝人未必知道，主要靠造型師裝扮。不過通常流量藝人出席活動穿的都是品牌當季最新款或超季新款，甚至定制，鞠婧祎這樣的情況確實比較少見。

鞠婧祎人氣與爭議並存，因言行不一成為她被人詬病的主要因素。慢慢地，「四千年一遇美女」這個稱號逐漸受到網友嘲諷，時常遭網絡拿來揶揄鞠婧祎，口碑不算太好。