【千古玦塵】周冬雨難以駕馭古裝仙氣　定妝造型遭張嘉倪艷壓

90後雙料影后周冬雨早前官宣同25歲許凱拍攝古裝劇《千古玦塵》，劇集改編自星靈的仙俠小說《上古》，講述真神上古（周冬雨飾）與白玦（許凱飾）幾經生死、宿命輪迴的愛情故事。

早在官宣之後，網友就有諸多存疑，雖然周冬雨身為金馬、金像影后，但拎獎的角色大同小異，加之由她擔任主演的劇集口碑都不是很好，很少書迷都擔心會摧毀小說中的女主角形象。

周冬雨同許凱日前出席2020騰訊視頻發佈會。（微博@周冬雨工作室）

日前，劇集正式發布定妝照，首次曝光了劇中人物造型。周冬雨一襲青衣，梳起高高的髮髻，披散著長髮，眼神充滿故事；而許凱則是白衣加持。雖然造型仙氣十足，不過周冬雨似乎沒有演繹出「仙氣」，更撞臉上半年大熱古裝《錦衣之下》的演員「葉青」，總的來說，並無驚艷之處，甚至令一班書粉大失所望：「我的青春，毀了」。

而藉《延禧攻略》「順嬪」一角翻紅的張嘉倪也有參演該劇，整體造型看上去比周冬雨更貼合古裝，更有氣場，獲網友大讚。

雖然張嘉倪的定妝造型不如她以往古裝劇的扮相好看，但也艷壓周冬雨。（微博@電視劇千古玦塵）

其實通常仙俠劇對男女主角的樣貌要求甚高，由早年的《仙劍奇俠傳》到今年的「三生三世」系列，均是胡歌、劉亦菲、楊冪、迪麗熱巴等顏值備受認可的演員出演。首先，周冬雨並非大眼靚女，身材又比較瘦小，可塑性並不算高，其次她被傳過億片酬拍爛劇，被連爆出黑歷史，被網友揶揄「周億」、「周冬億」，因此大部分人對她的造型與劇集並不買賬，給予劣評：「眼睛小不適合古裝」、「影后像是清池宮的丫頭」、「拒絕看周億」等。