斛珠夫人|同楊冪拍新劇自爆一直吐血　陳偉霆：我都唔知真血假血

騰訊視頻日前舉行發佈會，人氣明星迪麗熱巴、楊冪、唐嫣、吳亦凡、陳偉霆等紛紛亮相現場，為各自劇集做宣傳。分別有《長歌行》、《斛珠夫人》、《燕雲台》、《青簪行》等，大部分以古裝劇為主。

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陳偉霆身穿白色襯衣搭配黑色長褲，頭戴爵士帽，看上去文質彬彬，與同樣黑白配的楊冪十分合拍，兩人為主演的劇集《斛珠夫人》宣傳。其實楊冪在劇中有大量男裝造型，難得出席活動有得穿女裝，她直言好興奮：「我好像拿了男主劇本，一直在打。」而男主角陳偉霆的遭遇也不相上下，他透露扮演的角色特別「虛」，因為一直在吐血，身上還有很多傷疤，自己也問導演為什麼一直在吐血：「後期我已經不知道吐的那個血是真血還是假血，所以我也要想一些辦法怎麼吐，每次的吐法都不一樣。」不過旁邊的楊冪笑言：「可是我們男主很帥的，不是像他說的又虛又弱的。」

楊冪陳偉霆一唱一和大聊片場趣事。（微博@電視劇斛珠夫人）

這是陳偉霆、楊冪繼《古劍奇譚》、《爵跡》後第三度合作，亦是首次以男女主角的方式拍攝劇集。《斛珠夫人》以架空的九州大陸大徵王朝為背景，講述採珠女海市（楊冪飾）在歷經全村被屠、父母雙亡的遭遇後，被大徵第一權臣方諸（陳偉霆飾）帶回天啟，從此女扮男裝，成為了方諸的徒弟，之後更陷入三角戀......隨著皇朝的叛亂再起，海市勇敢地選擇肩負起守護大徵和平的責任，並直面感情。而目前劇集尚在拍攝中。