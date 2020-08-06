這就是街舞|王嘉爾不滿鍾漢良無理由棄票？　靠黃渤高EQ化解尷尬

由鍾漢良（Wallace）、王嘉爾（Jackson）、張藝興（Lay）、王一博擔任隊長的舞蹈競技節目《這！就是街舞》第三季進入第二階段，舞者們自由組合表演作品，如果四位隊長都給予Pass則進入60強，反之全員淘汰，獲得1至3票，便接受其他組作品的「不服挑戰」，失敗組全員淘汰。

比賽規則相當殘酷。（視頻截圖）

由王嘉爾街道海選入圍的李悅、莎莎擅長Jazz與Waacking，她們以青蛇、白蛇的造型表演舞蹈《相思》，獲隊長們一致讚好。然而，在投票環節，除了鍾漢良棄票之外，三位隊長均予以Pass，他解釋稱：「我就感覺好像差了一點什麼。」由於這樣的投票意味著李悅莎莎要接受其他舞者的call out挑戰，可能會就此別過舞台，因此王嘉爾有些面露不悅，皺眉繼續問對方：「是什麼？」鍾漢良無奈表示「我也說不上來」，場面一度尷尬。

李悅、莎莎的組合名也叫李悅莎莎，兩人曾經參加《熱血街舞團》，當時也是王嘉爾鹿晗戰隊的舞者。（視頻截圖）

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幸好，今集有以「全民街舞主理人」身份加入節目的黃渤，他即刻以高情商圓場，化解緊張氣氛。

點擊下圖睇黃渤如何發揮高情商：

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其實每位隊長對舞蹈都有自己的見解，雖然李悅莎莎的舞蹈過程中有速度切換、契合音樂等技巧，但整體看上去有點偏向現代舞，卻又不如現代舞舞者功底扎實，少了些美感與驚艷，也無太多街舞的感覺，因此很多網友也認同鍾漢良的選擇。

李悅莎莎最終惜別舞台。（視頻截圖）

除此之外，有網友發現，李悅莎莎的的舞蹈有抄襲嫌疑，指開頭部分是2014年《中國好舞蹈》中，金星編排的《尤物》，且同樣是以青蛇白蛇為主角，而後半段來自去年芒果TV綜藝節目《舞蹈風暴》中的《惑心》。當然，有無借鑒只有當事人自己知道，無論如何，愛舞蹈，更應該尊重舞蹈，尊重舞者。

有不少網友看節目時已經發現該舞與之前其他節目舞蹈相似。（視頻截圖）