這就是街舞|鍾漢良首次Battle有驚喜　體力不支獲王嘉爾救場

內地舞蹈競技節目《這！就是街舞》第三季於本月正式開播，有別於前兩季，今次迎來全新隊長王嘉爾（Jackson）、張藝興、王一博、以及鍾漢良（Wallace）。前三者都是90後，且皆是偶像出身，當中王一博更是從小學習街舞；而70後的鍾漢良備受爭議，因為大家以演員身份認識他，並不知道他最初是舞蹈藝員出身。

《這！就是街舞》第三季的四位隊長。（微博@這就是街舞）

最新一集中，海選進入收尾階段，最後一輪爭奪毛巾賽，4位隊長竟然上演了一場「世紀Battle」，這是前兩季沒有的規則，由4位隊長進行Cypher，總共4輪，每輪跳30秒，得分最多的一位隊長獲得最後一條毛巾（毛巾即舞者參賽的入場券）。這個全新賽制令在場所有的舞者都感到震驚，畢竟除了王一博，其他3位隊長幾乎零Battle經驗，練舞、排舞可以handle，但Freestyle就是見真章，連跳開舞的張藝興都直言「手震、緊張得要死」，更不用說對於多年無跳舞的鍾漢良來講，Battle有幾難。

Cypher與Battle大同小異，都是DJ隨機播音樂，舞者Freestyle。區別是，Cypher的形式首先是一群人圍一個圈，沒有順序，想跳就跳。 Cypher一般不會有裁判的存在，所以更多時候是一種娛樂方式，而非競賽，不過在節目中是為爭奪毛巾，因此加入了裁判。（視頻截圖）

儘管困難重重，但鍾漢良依然迎難而上。4輪音樂風格由隊長選定，鍾漢良是Locking，王嘉爾、王一博選擇Hiphop，張藝興則是Krump。而就在大家為鍾漢良擔憂的時候，他卻為大家帶來了驚喜，首輪中就使用了一些Locking的經典動作，其後還有Waacking、Breaking、Urban、Jazz、拉丁等，並且懂得同在座舞者互動，整個人的律動都不錯。

鍾漢良Cypher迎難而上，為在座舞者與網友帶來驚喜。（視頻截圖）

不過，跳到第3輪時，鍾漢良明顯有些體力不支，也沒有新的招數，因此王嘉爾主動幫忙救場，以拉繩的方式給予對方動力與支持，為其提供靈感，激發鬥志，一起跳了15秒，維持現場high爆氣氛。過程中，鍾漢良不小心踢到了王嘉爾膊頭，慘被誤傷，不少網友都被他的窩心行為感動。

王嘉爾的救場可謂給予了鍾漢良極大的動力。（視頻截圖）

最後，張藝興憑藉精湛的Krump技藝獲得第一名，而肉眼可見，鍾漢良的確同3位後輩有明顯差距，甚至不在一個層次，當時更有網友吐槽「跳得尷尬」、「不應該參加節目」等。但在舞者的視角來看，他確是最Top。

其實鍾漢良今次是臨危受命參加節目，據導演透露，直到錄製前15日，他們才確認鍾漢良擔任第4位隊長，第二日鍾漢良由香港飛往上海，開始14日隔離生活，在這期間，他重溫了節目前兩季，並細心研究了今次400位海選舞者，獨自藉視頻學習，探索街舞，隔離結束後便馬上投入拍攝。

鍾漢良為節目做了不少功課。加之他身高183cm，協調力以及對肌肉的控制力會稍弱。（微博@這就是街舞）

事後，3位隊長同舞者們都對鍾漢良的評價都很高，對他非常敬佩與感動。作為街舞新人，鍾漢良堅持跳完每一輪，同時還有變化，為爭取毛巾使出渾身解數，完完全全豁出去，毫無保留地展示自己，這樣的態度與認真的狀態，值得每一位舞者學習。甚至有舞者表示，節目有鍾漢良才完整：「雖然他不怎麼會跳，但是敢跳、敢表現、不怯場。可能他是全場跳得最差的一個，但對於這個舞台的享受和熱愛，不會少於在場的任何一個人。親和但不迎合，自信但不自大，謙虛但不卑微」，讓大家看到了他Keep on dancing的精神。在Cypher完之後，4位隊長在所有舞者的包圍下抱在一起，真正體現了「Peace&Love」的街舞精神，同時也完美詮釋「這就是街舞！」可謂是史無前例的場景。

4位隊長在Cypher中的表現都相當優異。（視頻截圖）