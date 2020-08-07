女人必學100道菜│三姐爆紅獲TVB打本出書　林峯舊片流出狂讚廚藝

由三姐（蕭秀香）和江美儀主持的烹飪節目《女人必學100道菜》出街後，擁有高超又紮實廚藝的三姐更收獲不少觀眾的喜愛，人氣急升！據知，TVB更有意打本給三姐出烹飪書！

三姐憑節目《女人必學100道菜》爆紅！（Facebook/@香港女廚王 - 三姐）

曾是飯盒女王的三姐憑自己實力一步一步成為女名廚，雖然過程艱辛，但從未有怨言。首次擔正做節目主持，雖然她明言不敢一步登天，很東西要學，但精湛廚藝加上幽默的作風，令她人氣持續高企。對於出書計劃，三姐接受《香港01》訪問時就透露：「其實我之前都出過書，但今次就係會講返節目教過的100道菜式為主，怕觀眾學唔切，等大家有本書喺手，可以隨時重溫。而且美儀都有份，我哋都會講吓一齊做節目嘅感受。」

那些年TVB捧紅過的廚神近況曝光 三姐隨時做廣告新寵兒！

原來三姐早前亦出過書！（Facebook/@香港女廚王 - 三姐）

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被問到粉絲是否急升，三姐就笑言：「真係多咗人識，我出街戴住口罩都認得我。仲有唔少網民上網交成績表，話煮落又唔係咁難，仲好好食添。」其實除了網民，就連林峯亦曾大讚三姐的廚藝，更全不顧慮脂肪體重，在節目狂食三姐拿手菜的他稱：「食完先再減。」而三嫂戚美珍亦稱要打包給三哥品嚐。

林峯食唔停口呀！（影片截圖）

林峯亦大讚三姐性格樂觀！（影片截圖）

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對於有網民稱三姐和美儀不時有火藥味，三姐亦大方澄清：「冇火藥，得火花。我哋本身就係咁相處，講吓笑，其實好好感情。」三姐更稱慶功宴有拖無欠，待疫情過去會好好慰勞美儀和一班幕後團隊！

二人冇火藥，得火花。（Facebook/@香港女廚王 - 三姐）

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