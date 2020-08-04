女人必學100道菜│江美儀練菜式致失眠　三姐憶學廚往事眼濕濕

三姐（蕭秀香）和江美儀日前去到TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》宣傳最新烹飪節目《女人必學100道菜》，她們更大談合作拍攝新節目感受。美儀說：「今次為咗個節目，自己喺屋企不停練習菜式，搞到壓力好大，有次要整紙米卷，因為好難先包得好，自己好緊張，試過瞓瞓下扎醒，諗到個餡料嘅切法，咁樣先可以包得實淨啲，一諗通咗即刻瞓得著。」

(左至右) 主播許文軒(Edmond)、蕭秀香(三姐)及江美儀。

女人必學100道菜│三姐由飯盒女王變名廚 艱苦之路曝光：差啲死

專訪中，三姐更談到跟爸爸學廚的往事，她說：「我對爸爸有個承諾，佢話如果我學唔到佢嘅嘢，就唔需要我同佢上山，呢件事我一直放上心，我之後努力練習，不停去學，亦有跟老師去學擺設，之後膽粗粗去咗參加比賽，最終一年裡面我攞到兩個獎，包括最有創意獎同金獎，真係好似選香港小姐咁，宣布結果時叫我個名我都唔識反應，我覺得我終於有啲交代，話畀爸爸聽我得咗啦！」

兩位主持走訪不同街市、食材供應商店，教大家揀選優質食材及解構滋味密碼。（Facebook/@香港女廚王 - 三姐）

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