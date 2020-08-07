流金歲月│陳道明倪妮或演「父女戀」？　網友：只能祈禱沒有吻戲

由倪妮、劉詩詩主演的電視劇《流金歲月》日前發布劇照，劇集改編自亦舒同名小說，講述蔣南孫（劉詩詩飾）、朱鎖鎖（倪妮飾）一對摯友，縱使命運不同，卻互相支持、患難與共的故事。除了兩位女主角，還有董子健、台灣藝人楊祐寧以及老戲骨陳道明等，陣容強勁。

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小說中的蔣南孫與朱鎖鎖是中學同學，前者出身中產家庭，後者則父母離異，寄宿在舅父家中，一家人五六個孩子擠在一層戰前的舊樓裡。因此，蔣南孫中學畢業後，繼續升讀大學，而朱鎖鎖選擇踏入社會，靠美貌換取金錢，甚至做情婦。

如果劇集照原著的感情線拍攝，劇中的倪妮將會有兩條感情線，一條是同董子健飾演的富二代謝宏祖，而另一條則是同陳道明扮演的地產大亨葉謹言，應該對應的是原著中已婚的李先生，與倪妮是包養關係，但不知道劇集具體如何演繹。

有人影到在片場的陳道明，不知道是不是化妝的緣故，導致他看上去比以往蒼老不少，但不難看出他身材keep得很好。（微博@summer-69）

雖然陳道明出道多年風評一直不錯，且演技精湛，年過60依然保養得宜，可謂演藝界男神之一，不過他同32歲的倪妮相差33歲，名副其實的「父女戀」，有少部分網友表示不能接受，紛紛留言道：「現在的女明星也太慘了」、「只能祈禱沒有吻戲」、「好惡心」等，但也有網友認為根據陳道明以往的作品，尺度不會太大，另一方面，《流金歲月》原著的重點是講友情，因此外界估計劇中也未必會有太多感情線。

原著中，鎖鎖與南孫的感情令人艷羨。（微博@倪妮V）

《我好喜歡你》口碑麻麻

然而，繼這套劇之前，李一桐與陳建斌在《愛我就別想太多》中，也上演了一段相差20歲的「父女戀」，當中更有吻戲，觀眾看了直呼「尷尬」。還有現在熱播的偶像劇《我好喜歡你》，由初代「道明寺」言承旭與最新「杉菜」沈月主演，兩人同樣相差20歲，口碑依然麻麻，就算言承旭在劇中盡顯好身材，也救不了這套劇。

由網友的反響不難看出，大家對這樣的「父女戀」劇集似乎不太受落。