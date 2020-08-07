吳亦凡背3米高巨型公仔為LV閉騷　台風不輸專業模特兒？

昨日（6日），Louis Vitton在上海舉辦2021春夏男裝系列大騷，一班人氣明星迪麗熱巴、吳亦凡、歐陽娜娜、鍾楚曦、吳建豪、李燦森等都有出席，場面星光熠熠。

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作為品牌代言人的吳亦凡，一襲白色西裝壓軸亮相T台，佩戴墨綠色領帶，優雅高貴，氣場十足，宛如王子一般。身高187cm的他台步穩健，頗有模特兒風範。而在最後謝幕時，他更是背著3m高的公仔行catwalk，可見品牌商對他的寵愛。

吳亦凡背3m高公仔閉騷。（VCG）

今次的男裝系列以「Message in a Bottle（漂流瓶）」為主題，早在7月時，LV男裝藝術總監Virgil Abloh就在巴黎數字時裝周期間發布了一段動畫預告片《Adventures of Zoooom with friends》，他用貨櫃令這些動畫中的角色漂洋過海，到達環球旅行的首站上海。

Zoooom with friends由Virgil親自手繪。（Instagram@louisvuitton）

Zoooom with friends原型來自Virgil於巴黎工作室附近購買的公仔，它們造型各異，象徴著多樣性與包容性，讓時尚與童趣相結合，令人眼前一亮，也為這個被疫情籠罩的世界，增添了幾分色彩。