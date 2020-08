吳亦凡背3米高巨型公仔為LV閉騷　台風不輸專業模特兒？

昨日(6日),Louis Vitton在上海舉辦2021春夏男裝系列大騷,一班人氣明星迪麗熱巴、吳亦凡、歐陽娜娜、鍾楚曦、吳建豪、李燦森等都有出席,場面星光熠熠。

作為品牌代言人的吳亦凡,一襲白色西裝壓軸亮相T台,佩戴墨綠色領帶,優雅高貴,氣場十足,宛如王子一般。身高187cm的他台步穩健,頗有模特兒風範。而在最後謝幕時,他更是背著3m高的公仔行catwalk,可見品牌商對他的寵愛。

吳亦凡背3m高公仔閉騷。(VCG)

今次的男裝系列以「Message in a Bottle(漂流瓶)」為主題,早在7月時,LV男裝藝術總監Virgil Abloh就在巴黎數字時裝周期間發布了一段動畫預告片《Adventures of Zoooom with friends》,他用貨櫃令這些動畫中的角色漂洋過海,到達環球旅行的首站上海。

Zoooom with friends由Virgil親自手繪。(Instagram@louisvuitton)

Zoooom with friends原型來自Virgil於巴黎工作室附近購買的公仔,它們造型各異,象徴著多樣性與包容性,讓時尚與童趣相結合,令人眼前一亮,也為這個被疫情籠罩的世界,增添了幾分色彩。