【港姐2020】海外佳麗張盈悅初見傳媒　寒背縮膊表現失色

《2020香港小姐競選》十六位本地佳麗連同兩位海外佳麗共十八位入圍佳麗會晤傳媒。其中來自美國洛杉磯海外佳麗張盈悅（Joyce)首次亮相，台上全程寒背縮膊表現失色，成為全場焦點。活動結束後，Joyce就此接受《香港01》訪問時表示：「我比平時係緊張，可能頭先見到咁多人所以嚇一嚇，不過自己都覺得表淡定，好彩行路冇跌親，起碼冇人肉骨牌出現啦！」

Joyce初次會晤傳媒台上表現失色，欠缺自信。（葉志明攝）

（點解寒背縮膊？）Joyce承認是宅女一名：「自己本身都好鍾意打遊戲，因為年頭到而家大部分時間，都係一個人屈喺個梳化度打手遊，可能就係咁久而久之習慣咗個姿勢，我相信俾用幾個月時間，迫自己坐直應該會變返直，即係由『洞穴人』變返人類，而其實仲有一部分影響嘅原因，可能我嘅內衣比較舊嘅，不過最近我就買咗啲新，希望幫到我。（內衣點舊呢？）因為我兩個星期冇出過街，同埋係美國嗰邊好多鋪頭都唔開門，一直都喺屋企過咗好長時間，就好似『時日如梳』咁，好多用嘅嘢都冇買過新嘅，而內衣嘅功能都失效過時。（咁而家買咗新嘅內衣未？）我可以形容係即刻係跑去買，因為每次都係晚八閂門，時間好趕，不過都成功買到嘅，買到大出血。」