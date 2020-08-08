宋慧喬提與宋仲基離婚主因？　鬆口談愛情觀暗藏玄機

「宋宋夫婦」宋慧喬和宋仲基去年6月爆離婚後，近日被傳與分手9年的玄彬復合，但她已否認事件。一年多來忙於進修，一直維持單身身份的宋慧喬近日接受《ELLE》訪問時，再次談起愛情觀時的回答相當有玄機，令離婚主因曝光？

宋慧喬近日接受雜誌《ELLE》訪問時，她講到每段感情都是獨一無二，着重與另一半的溝通，所以沒有標準答案。不過她特別提到，在維繫與保存一段感情時，並不是單方面能做到，必定需要兩個人的努力和合作才能達成，坦言「愛是生活中一個複雜的難題」。而且宋慧喬表示在離婚期間，更認識自己外，亦發現哪些人一直自己身邊，陪着她度過艱難的困境。

宋慧喬鬆口談愛情觀，當中包括與宋仲基離婚主因？（IG/@ kyo1122）

點撃睇宋慧喬最新廣告照：

+ 15 + 14 + 13

此外宋慧喬亦講到，現在對她來說友情及親情才是最重要。宋慧喬坦言：「因為人生中最可貴的事，就是讓人能在一段關係中，感到平等、信任而且全心全意…」可見經歷過離婚的她，對愛情隻字不提。雖然宋慧喬沒有指名哪一段感情，但粉絲都覺得這一番話相當有玄機。

宋慧喬表示對她來說友情及親情最重要。（IG/@ kyo1122）