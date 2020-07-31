玄彬、宋慧喬再被傳復合　網友爆一同深夜放狗兼已同居

今年5月，分手9年的玄彬和宋慧喬被瘋傳復合，事件在微博引起熱烈討論，但韓方則沒有回應過事件。近日再有網民貼出二人疑似復合的證據，包括玄彬及宋慧喬深夜放狗的照片，甚至表示兩人已同居，再次成為網上熱話。

今天（31日）「玄彬宋慧喬」登上微博熱搜，有住在韓國的網友分享曾在楊坪偶遇過玄彬和宋慧喬拍拖，並貼出一張晚上的偷拍照做證，表示二人的高度身材都吻合。除此之外，該網友更講到韓國網絡上就流傳過，玄彬2月曾於楊坪買別墅，質疑二人是否已同居。除此之外，亦有網友表示宋慧喬好友曾上傳一段放狗的影片，當中男性及女性的聲音與玄彬和宋慧喬相似，甚至對比過男性的手，指出是玄彬的手。

玄彬和宋慧喬因拍攝《戀愛夢工場》撻着，但已於2011年分手。（劇照）

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不過二人復合再一次傳出，不少粉絲都依然半信半疑。由於照片相當暗亦只見到一男一女的背影，因此粉絲表示無法推斷出是玄彬、宋慧喬拍拖的證據。加上玄彬本月中已出發約旦拍攝新電影，預計最短都會在當地逗二至三個月，除非照片是在7月前拍攝，否則可信性更低。暫時韓國方面未有相關報道，亦未見雙方公司有回應事件，因此大部分仍偏向二人沒有復合，反倒希望傳出玄彬與孫藝珍拍拖的消息。

都有不少網友力撐「愛的迫降CP」！（tvN）

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