台女星米可白斷5年豪門婚姻　方文琳透露「早知道」離婚內幕

台灣女星米可白6日深夜在Facebook發文，正式宣告與「尾牙大王」謝銘杰離婚，5年婚姻劃下句點，曾與她合作戲劇的鍾欣凌7日出席公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視慶功時，提到關於婚姻一事，鍾欣凌坦言：「其實我是祝福的，二人我都認識，他們都是很可愛、本質很好的人，婚姻本來就不容易，努力過就祝福，才能更坦蕩地走。」一連與米可白合作台視《生生世世》、大愛《我在你心裡》的方文琳則透露，今年初就知道此事，認為不適合的二人轉換另一個關係，反而會是「最好的安排」。

《我的婆婆怎麼那麼可愛》超受歡迎，鍾欣凌走在路上都被叫「婆婆」，簡直成了「全民婆婆」，劇中道盡家庭婆媳、親子關係，對於米可白離婚，鍾欣凌表示看到對方發文時即留言「米，都是成長，你們很棒，努力過，就祝福，然後你們會長得更好更壯更坦蕩」。

米可白去年7月已簽字離婚，幾次受訪看得出來神情為難，鍾欣凌也說：「不能講實話，其實她內心一定也很糾結，現在講出來，反而更舒服、坦蕩，日子會過得更自在。」

連續和米可白合作過兩部戲的方文琳，戲裡戲外關係亦師亦友，她坦言，去年一起拍戲時，收工後大夥一起吃宵夜聊天，米可白也會去，她當時就不經意提到「米可白生活過得自由自在」，意指過得像單身，今年初米可白就主動告訴她其實已恢復單身，方文琳認為，「不適合做夫妻，也許轉換關係，可以變成家人、親人，說不定會過得更好，只要認清楚，和平分手、好聚好散，成熟面對沒什麼不好。」對於米可白恢復單身都是給予祝福。

更多米可白美照：

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

埋首創作多年 郭彥甫宣布新作品問世竟是活生生的小孩

山下智久吃未成年女高中生 遭爆與嫩模開房8小時

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】