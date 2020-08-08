向佐親自宣布升級做爸爸　推自家品牌迎接BB出世

藝人向佐去年在意大利迎娶台灣女星郭碧婷，並在當地的卡布里島舉辦婚禮。而婚後近一年，早前不時傳出郭碧婷懷孕，當大家瘋狂猜測之時向太陳嵐就在微博爆出造人成功好消息，近日向佐亦親自公布了這件喜事，為了迎接小朋友的到來，他還同時推出自己的新品牌，簡直是雙喜臨門。

去年在意大利結婚。（向佐微博圖片）

因為疫情關係，向佐同郭碧婷被逼分隔兩地，早前台灣媒體就影到郭碧婷素顏上陣，穿寬鬆連衣裙疑似挺着孕肚行街，所以外傳她懷有身孕。但消息沒有得到證實，向佐36歲生日於微博發文，向太陳嵐就轉發其微博並寫到：「你們也是如我們願在36歲生個鼠寶寶給我們。所以這一切都是一個巧合的好緣份。」爆出二人已經造人成功。

郭碧婷目前在台灣。（郭碧婷微博圖片）

而近日向佐就親自證實這個好消息，同時為了迎接小朋友到來更宣布推出自家服裝品牌，在微博開心寫道：「即將成爲爸爸的我，很欣喜，很感恩，很期待，要扛起對父母、妻子和孩子的責任了。爲了歡迎小朋友的到來，也是爲了完成自己的一個夢想，我想要孕育一個品牌，讓它能夠和我的孩子一起出生，一起成長。」而新品牌的名稱為「La Salle 」，品牌的命名與他曾就讀喇沙小學有關，他在學校開始學會認識這個世界，代表著新生和初心的含義，而品牌的服裝風格同圖案設計都是他一手負責的，他希望新品牌同小朋友能夠一起成長。

向佐證實做爸爸。（向佐微博圖片）