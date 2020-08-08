【1圈圈】江美儀親揭與吳君祥瞞婚11年內情：幾個月我哋就結咗婚

江美儀最近因為TVB劇集《殺手》及節目《女人必學100道菜》而備受關注，在《殺手》中飾演一樓一嫻姐的她有情有義，在大結局中到殮房認屍的一場喊戲，更令觀眾感受到她對閻武（黎耀祥飾）的深情。而在現實中美儀曾與吳君如細路弟吳君祥（Vincent）愛情長跑11年，但其後被爆兩人隱瞞已婚，美儀日前在電台節目《1圈圈》中就親揭瞞婚的內情。

嫻姐（江美儀飾）同閻武（黎耀祥飾）最後都係未能終成眷屬。（IG@elenakongmayyee）

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美儀在2018年10月寫下分手感言，宣布同Vincent結束11年情，事後被爆兩人早在2006年已經於美國西雅圖秘密註冊，令這個原本只屬於兩人之間的秘密被公開：「我哋呢一行好多嘢都係唔可以自己話事嘅，我哋嘅生活全部都好透明，但唯一一樣我可以守嘅秘密就係呢一個秘密。我哋兩個協商，我哋就係唔想講，唔想講就係唔想講，我覺得呢樣嘢Keep住係一個秘密，好低能㗎其實件事係。我明明講咗話Confidential（保密）㗎嘛，點知俾人查到，所以真係唔好信呢啲嘢，天網恢恢呀。」

美儀在2018年寫下分手感言，宣布同吳君祥（Vincent）結束11年情。（Facebook截圖）

雖然美儀同Vincent最後分手收場，但她直認結婚並不是一時衝動：「其實（拍拖）冇一年呀，幾個月我哋就結咗婚喇。當時唔係衝動嘅，係OK㗎，我覺得女人點都要嫁一次嘅。Vincent唔係一個壞人，佢係一個好人，佢都好照顧我。只不過去到後期，大家嘅步伐開始唔一致，當然有好多事發生咗，已經過去咗我都唔想再提，總之我哋兩個坐低商量過，覺得我哋都係各自分開生活大家可能會開心啲。」

美儀與吳君祥拍拖幾個月即閃婚。（視覺中國）

婚後Vincent經常要到內地工作，而美儀就密密拍劇，她亦承認兩人聚少離多是導致離婚的原因之一：「都有呢個關係，咁你知我嗰陣時又衝緊啦，其實有時返到屋企佢又瞓咗覺，我出門口嗰陣時佢又瞓緊覺，其實都冇乜機會大家可以傾到偈，有時出咗埠添，大家太注重喺事業方面，同埋我覺得緣分嚟嘅，緣分到，你想佢留，你留唔到，但要佢走呢，你想掹返唔到，所以我覺得聽天由命囉。」雖然美儀在46歲才回復單身，但她無懼外界目光，依然享受生活，學會愛自己。

美儀如今享受單身生活。（IG@elenakongmayyee）