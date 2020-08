吳亦凡吳建豪LV時裝騷合照　吳彥祖留言問：他們是誰？

國際知名品牌Louis Vuitton昨日(6日)在上海舉行2021春夏男裝系列時裝騷,一眾藝人包括吳亦凡、迪麗熱巴、歐陽娜娜、吳建豪(Vanness)、李燦森、鍾楚曦、萬茜等獲邀出席,身為品牌代言人的吳亦凡更壓軸登場,淡定表現大受好評!

吳亦凡壓軸登場。(IG@louisvuitton)

而李燦森其後在IG Post出一張與吳亦凡及Vanness的合照,三人各有特色,不少網民都留言大讚型格十足!不過吳彥祖(Daniel)的留言就掀起網民熱烈討論,他寫道:「Who are those guys?(他們是誰?)」更有不少熱心網民即時留言向Daniel介紹兩人的身份,但其實Daniel只是講笑,事實上他不但有在IG Follow兩位「吳生」,更不時留言互動,而Vanness就回覆道:「We are The Wu」,網民紛紛留言表示希望見到三位吳生合體!

李燦森在IG Post出與吳亦凡及Vanness的合照,但吳彥祖竟然留言問係邊位?(IG@becarefullee)

吳彥祖曾在2016年與吳亦凡同場出席活動。(微博圖片)