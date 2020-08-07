吳亦凡吳建豪LV時裝騷合照　吳彥祖留言問：他們是誰？

國際知名品牌Louis Vuitton昨日（6日）在上海舉行2021春夏男裝系列時裝騷，一眾藝人包括吳亦凡、迪麗熱巴、歐陽娜娜、吳建豪（Vanness）、李燦森、鍾楚曦、萬茜等獲邀出席，身為品牌代言人的吳亦凡更壓軸登場，淡定表現大受好評！

吳亦凡壓軸登場。（IG@louisvuitton）

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而李燦森其後在IG Post出一張與吳亦凡及Vanness的合照，三人各有特色，不少網民都留言大讚型格十足！不過吳彥祖（Daniel）的留言就掀起網民熱烈討論，他寫道：「Who are those guys?（他們是誰？）」更有不少熱心網民即時留言向Daniel介紹兩人的身份，但其實Daniel只是講笑，事實上他不但有在IG Follow兩位「吳生」，更不時留言互動，而Vanness就回覆道：「We are The Wu」，網民紛紛留言表示希望見到三位吳生合體！

李燦森在IG Post出與吳亦凡及Vanness的合照，但吳彥祖竟然留言問係邊位？（IG@becarefullee）

吳彥祖曾在2016年與吳亦凡同場出席活動。（微博圖片）