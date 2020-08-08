陳偉霆自認普通話唔掂　同楊冪拍劇慘被嫌棄：要不用廣東話說一遍

近年積極在內地發展的陳偉霆（William）事業風生水起，戲劇作品不斷，而且合作過的演員都是一線小生花旦，可見他人氣強勁。近日William與楊冪在橫店趕拍2021年的年度壓軸劇集《斛珠夫人》，今次已經是兩人第三次合作，自然默契十足，但日前William接受訪問時，就透露被楊冪嫌棄普通話太差，令他大受打擊！

近日陳偉霆（William）與楊冪在橫店趕拍劇集《斛珠夫人》。（微博@電視劇斛珠夫人）

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William在2013年開始進軍內地市場，翌年憑着大熱劇集《古劍奇譚》而人氣急升，之後他再參演多部劇集包括《老九門》、《醉玲瓏》、《南方有喬木》等，晉升成為一線男星。不過在內地發展多年的William依然有死穴，就是他的「港式普通話」，更多次被取笑，William日前在訪問中自爆被拍檔楊冪打擊：「她說了一句話『其實我都聽不懂你在說什麼，你其實不用背詞』，你知道我多難受嗎？」

William日前在訪問中自爆被拍檔楊冪嫌棄普通話太差。（影片截圖）

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William近年接拍了不少古裝劇，但在講對白方面依然很吃力：「比如說裏面有一大堆的台詞，我很用心背，背完之後，『你在說什麼呀？反正都聽不懂你，要不用廣東話說一遍？』」其實William似乎對自己的「港普」一直耿耿於懷，早前他為內地綜藝節目《認真的嘎嘎們》擔任導師時，有一位學員錘錘用港式普通話講述自己的經歷，結果William反應敏感：「你是取笑我嗎？」更質問對方：「你是歧視我嗎？」言語間似乎相當介意。不過William的粉絲就力撐偶像，認為他的普通話講得愈來愈好，進步很大！

William似乎好介意。（影片截圖）

William去年為CHANEL以全英文演繹腕錶廣告，但就因口音問題同樣被網友恥笑！（影片截圖）