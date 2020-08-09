我要做業主│翟威廉放千呎豪宅住蝸居　80後酒吧女靠自己置業12次

由胡諾言、林秀怡和彭慧中主持的新節目《我要做業主》播出後討論聲極高，繼邀請了「星級」業主馮盈盈和肥媽分享上車心得後，最新一集就到胡諾言和翟威廉分享艱辛的置業心得，更有一名35歲的酒吧女全靠自學投資磚頭，年紀輕輕已經做到財務自由，相當厲害！

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胡諾言在節目中講到當年多得父母提點，令初入行月薪只有6,000至8,000左右的他能夠膽粗粗以29萬買起青衣一個屋苑車位：「我記得當時收到嘅租金係1,900蚊，雖然屋企人有幫手，但我都好均真，除咗1,900蚊嘅租金，每個月再畀多1,500蚊我媽咪，6、7年左右就還晒啲錢畀屋企。」胡諾言更透露該車位的租金目前已達至3,500蚊，車位成交價更升值至180萬，回報率超高。

【我要做業主】肥媽樓換樓由木屋搬獨立屋 28歲後生仔靠3招入市

主持胡諾言在節目分享投資車位的心得！（電視截圖）

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而原本與家人同住價值2,000多萬的1,700呎頂樓複式豪宅的翟威廉在2017年就與家人合力以350萬賺入旺角一個297呎單位，他稱原以為可以做9成按揭，但由於單位太舊只能做7成按揭，被主持胡諾言問及如何解決難關時，翟威廉答道：「首先最緊要問屋企人攞先，7成都要攞5、60萬，記得我係賣晒自己啲車同遊戲碟，先有嚿錢出嚟。」雖然只是「蝸居」，但翟威廉依然滿足，他更最近創業賣酒，更在店內繼續網上直播唱歌追夢。

原來是富二代！（電視截圖）

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這一集中，最厲害的反而是一名叫80後酒吧女Cola，現年35歲的她憑自己實力已置業12次，透過投資物業更達至財務自由，年收入過百萬，隨時可選擇退休。十幾年前Cola已經在酒吧打工，在飽受同時失戀和失業的打撃後，就的起心肝學投資物業：「首次置業嘅首期係靠打工搵返嚟，當時我一日打三份工，日頭就喺電腦商場賣Mon，之後再返多兩間酒吧。啲朋友會問我大時大節有咩做，我會同佢講大時大節出街要使Double，但我返工就賺Double，所以大時大節一定會去返工。」

Cola講到自己經歷忍唔住喊！（電視截圖）

Cola在8年首次以200多萬買入油麻地單位後，3年後將物業賣出：「賺咗百幾二百萬，再一變二。（點解唔變Dream house？）Dream house唔可以當飯食，寧願變多幾間賺多啲錢先。（一個人供兩層咪好辛苦？）一層係自住，另一層係樓花，因為好多都係兩年後收樓先開始供，到時供年幾又可以賣，咁咪唔使同一時間供兩間咁吃力。」

除了買樓，Cola涉足亦投資非住宅類物業，Cola更稱：「平時朋友約我睇戲同睇衫，我都會叫佢哋一齊睇樓，因為想買先睇已經太遲，平時睇開，樓市一跌我咪出手囉，呢7、8年嚟，我應該睇咗過千間。」經自己努力，Cola已經有過百萬被動年收入，果然叻女！

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