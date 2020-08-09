泫雅完美駕馭騎呢時尚　　將泳衣穿在牛仔褲外面一樣性感度爆燈

有「性感小野馬」之稱的韓國女歌手泫雅，過去推出的歌曲《Bubble Pop》、《Red》、《Lip & Hip》及《Flower Shower》等等都起一股模仿熱潮，日前她在Instagram無預警下突然劇透，上載一段未公開的新歌MV片段，片段中的泫雅氣場十足展示出多個火辣舞蹈動作令粉絲興奮不已，不過最吸引眾人眼球的，就是她竟然將白色鏤空泳衣穿在長牛仔褲外面，極騎呢的造型都能被她完美駕馭。

泫雅有「性感小野馬」之稱。（VCG）

泫雅過往的回歸風格大多數都走性感路線，今次亦毫無懸念大跳惹火舞蹈動作，做出大膽摸胸和摸大髀的動作之餘亦大展S形身材，令人看到臉紅心跳。

大膽摸胸和摸大髀的動作當然少不了。（Instagram：@hyoj87）

泫雅上載一段未公開的新歌MV片段，宣布即將回歸樂壇。（Instagram：@hyunah_aa）

相比起火辣舞蹈動作，泫雅的造型亦成為焦點。她將鏤空泳衣穿在牛仔褲出面，看似騎呢仍完美營造出時尚感覺，這個獨特又新鮮的造型又會否帶來一股新潮流？

泫雅完美駕馭騎呢造型。（Instagram：@hyojong_1994）

泫雅早前都分享過自己將比堅尼穿在運動衫外的時尚。（Instagram：@hyunah_aa）

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