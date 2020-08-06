《超人回來了》娜恩建厚3550呎度假屋靚到絕　網民：疫情後要朝聖

韓國足球員朴柱昊於2018年年底攜同一對混血子女娜恩和建厚出演親子真人騷《超人回來了》後大受歡迎，直到今年1月因細仔出世而暫時離開節目。終於，朴柱昊上月透露即將強勢回歸，觀眾相當期待。朴柱昊在這段期間除了繼續他的足球事業，和擔任三個小朋友的爸爸之外，他亦有開始挑戰拍片做YouTuber，昨日（5日）他上載日前他一家五口去到慶州度假區度假的片段，超豪華大屋令不少網民紛紛留言表示絕對是疫情過後的必去旅行之地。

朴柱昊是一名韓國足球員，自從兩年前拍《超人回來了》後大受歡迎，最近更開始做YouTuber。（Instagram：@milany_p）

朴柱昊於2018年年底攜同一對混血子女娜恩和建厚加盟《超人回來了》。（《超人回來了》影片截圖）

朴柱昊一家所去的度假區「S.G Villa & Hotel」位於臨近海岸的慶州市，園内設施齊備，大游泳池、室內溫泉、桑拿、自助餐等等應有盡有。再加上景致優美，不但可以眺望到整個東海（又名：日本海），更有一片綠油油的叢林和一望無際藍天白雲美景，夜景更是壯觀，絕對是不少人心中的理想度假勝地。

朴柱昊日前與娜恩建厚去度假。（YouTube：캡틴 파추호Captain PaChuHo）

園内設施齊備，大游泳池、室內溫泉、桑拿、自助餐等等應有盡有。（sgpoolvilla官網）

「S.G Villa & Hotel」位於臨近海岸的慶州市，可以眺望到整個東海（又名：日本海）。（sgpoolvilla官網）

該度假區內每棟兩層高的豪華別墅均約3550呎大，80萬韓元（約5228港元）住一晚，最多可以住6個人。屋內融合了日式和現代式風格，充滿雲石和木的素材，營造舒適感。另外，屋內亦有個大草地平台和游泳池，如果怕疫情期間與人共用設施的話，留在度假屋內玩一整天都沒問題。

不少網民紛紛留言表示疫情過後一定要去住。（YouTube：캡틴 파추호Captain PaChuHo）

建厚和娜恩玩得很開心。（YouTube：캡틴 파추호Captain PaChuHo）

二樓相當開揚，有一大個草地平台。（sgpoolvilla官網）

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