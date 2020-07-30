韓媒選十大最好身材韓星　31歲Jessi憑什麼擊敗泫雅雪炫？

韓國女星在大眾的印象中普遍都擁有極纖瘦的身形，如果想減肥的話，你可能會選擇參考韓國女偶像的減肥餐單來挑戰看看。不過，近年擁有健康身型的女星更加符合韓國大眾的口味，相比起典型的「紙片人」，還是有曲線的身形有吸引力得多。韓國節目《TMI News》整理了現今韓國演藝圈中大身材最好的女星排行榜，有「性感小野馬」之稱的泫雅竟然榜上無名！

泫雅因為擁有極佳的身材曲線，連連帶來性感舞蹈表演而有「性感小野馬」的稱號。（Instagram：@hyunah_aa）

現年31歲的韓國hiphop女歌手Jessi（제시），擊敗AOA雪炫、Girls Day惠利多位年輕女偶像成為最想擁有的女星身材第一位。Jessi擁有極佳的身形比例，不但有豐滿的上圍，亦擁有堅挺的臀部，腰圍更只有24.5吋。

Jessi憑身材打敗一眾年輕女偶像。（YouTube：Mnet K-POP）

Jessi擁有極佳的身形比例。（Instagram：@jessicah_o）

Jessi曾經透露，自己從來沒有刻意減肥，只透過每日做3小時運動來打造自己想要的身形，而她最集中火力鍛煉的部分就是下身，因此鍛鍊出結實的大腿和翹臀，令人相當羨慕。

Jessi以前臀部比較扁。（YouTube：Mnet K-POP）

Jessi最令人印象深刻的就是她的翹臀。（Instagram：@jessicah_o）

不過，有網民認為Jessi的身材並非全天然，她曾自爆自己的胸部有加工過，因此無法判斷她身上其他位置有否動過刀，認為她雖然身材好，但絕稱不上是眾多女星中身材最好的冠軍。

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