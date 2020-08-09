【港姐2020】大熱陳楨怡順利入圍　賴琦媛感激觀眾對自己關注

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《2020香港小姐競選》經過多輪面試後早前公布了18名入圍的佳麗。今天（9日）再度宣布入圍的10強佳麗，這10名佳麗是由網民選出。另外還有8位佳麗當中會再選出5位佳麗入圍，作為最後15強。

入圍的15位佳麗。（梁碧玲攝）

其中大熱的陳楨怡（Celina）與及賴琦媛（Ivy）順利入圍。但是Ivy卻是10強之中最後宣布入圍，對大熱的她來說入圍得相當驚險，「因為我係最後一個宣布，我好緊張唔知有冇我份，聽到有我入圍都鬆一口氣。都好開心有呢個機會畀我繼續展現更好嘅我畀大家睇。」

Celina表示會練好口才備戰。（梁碧玲攝）

兩位作為大熱，由參選到現在不斷有黑歷史被爆出，Ivy笑言很感激大家關注：「其實唔太影響，因為我覺得呢個係我哋自己成長嘅表現，亦係會令到我哋成為香港小姐嘅因素。」Celina則懶理負面新聞，「唔係真實報導，我都係一笑置之，但我會做好自己。」

Ivy從來不覺得自己是大熱。（梁碧玲攝）

另外今天TVB有同事確趁新冠肺炎，Ivy直言是相當害怕：「其實TVB都照顧得我哋好好，做足防疫措施，有畀口罩同埋消毒噴霧俾我哋。」

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