【矚目配角】48歲戴耀明心急組織家庭：想嗱嗱聲同女仔有BB再結婚

不知道讀者對戴耀明（小明）的感覺是怎樣呢？對記者來說他就是一名口甜舌滑，話語夾雜黃腔的藝人，無論說什麼、做什麼，總會令人開懷大笑而又不太低俗。雖然現年48歲的小明早已經到成家立室的年紀，但他現時還是單身，談到求愛更是毫不避諱，「我依家有個方向，我冇打算用正途去結婚生仔。我諗住嗱嗱聲同啲女仔上完床就有BB，然後馬上結婚。」

小明已經入行28年。（梁碧玲攝）

拒絕被標籤「孝順仔」

戴耀明（小明）爸爸去世多年，一直與媽媽相依為命。小明除了工作之外，經常都會陪伴媽媽，不少人都認為他是一名「孝順仔」，但是他從不認同，小明說：「點解呢？我個人閒時都會同阿媽鬧交。我比較嘮叨，有時會駁佢一兩句。但你話湊佢出去飲茶或者食飯呢啲，無辦法，我爸爸過咗身，咁佢得我一個仔，我一定要照顧佢。始終我細個佢養咗我十幾年，我一定要養返佢。我唔覺得呢啲係孝順，比我孝順嘅人更加多，比我遷就阿爸阿媽嘅人更多，所以嚴格嚟講我唔覺得自己孝順。」

已經唔係小伙子：「想嗱嗱聲同女仔上完床有BB」

小明入行28年，由小伙子變成大人，現今已經48歲。他直言是一位很怕寂寞的人，總是留在家中陪伴母親，閒時與朋友到酒吧消遣。而小明的母親已經是邁入老年，總有一天要面對生離死別，他感觸說：「如果我阿媽有日唔喺到，到時屋企真係得返我一個，會好寂寞。」因此小明很希望能組織一個家庭，希望有一位女性可以常陪伴他左右，小明大膽的說：「我依家有個方向，唔係用正途去結婚生仔。想嗱嗱聲同女仔上完床有BB，然後即刻馬上結婚係最快。我又唔會話做犯法事，但盡量希望識到個女仔可以盡快結婚。無辦法，我唔係28歲，我已經係48歲啦，當個小朋友12歲我都已經60歲，我依家努力緊呢方面。」

小明好想組織一個家庭，可以有人陪伴在左右。（梁碧玲攝）

交友App追女生失敗 只因無人相信是戴耀明本人

其實小明曾經嘗試過使用交友App，可惜並不成功，「好耐之前我試過，但唔知點解冇乜生意，冇乜人找我，我已經放自己張相，可能啲人覺得係假。你知啦，喺Facebook放林峯張相，啲人會話唔會真係林峯呀嘛，會有啲咁嘅心態。」

又唔係天王巨星 低調處理感情！

在愛情方面小明一直都是低調處理，對上一段感情已經是一年多前，始終他自認並非什麼天王巨星，亦不會有很多人想知道他的戀情，所以沒有將愛情高調放在社交媒體。不過小明分享到一件有趣事情，做藝人追女生真的相對容易，「係有啲優惠不得不承認，但係好多時候係夜店識咗啲女仔，佢係享受同你傾吓偈，但未必會受溝。好老實講，我40幾歲，依家出嚟浦20幾歲，有啲甚至乎我做得佢阿爸。」

小明都成日出去酒吧識女仔。（梁碧玲攝）

至於事業方面，小明在TVB演出劇集無數，雖然角色都是綠葉為多，也他的形象依然深入民心，同時亦幫他打開了內地市場。隨着近年內地網大（網路大電影）發展迅速，時常會邀請頗有知名度的香港藝人北上拍劇，片酬大概3-4萬一集，小明也是其中一位：「網大剛開始時候會搵綠葉演員上去拍，因為一線請唔起。好多網大嘅資金得幾百萬，所以好多時候都會搵啲一睇就認得，由細睇到大嘅角色。而內地人搵你上去一定待遇好，不過大家都係互相利用，唔係話佢好心定點樣，呢個係好老實咁講。你覺得我有價值幫到你，你又有錢俾我，大家係一個可以生存到嘅空間。」

小明喺內地發展機會非常多。（受訪者提供）

無奈疫情關係，無論是香港還是內地的影視市場都受重創，台前幕後收入大減。身處艱難時期，小明亦曾打算放棄做「藝人」，轉戰做網上直播，「內地我識啲所謂網紅朋友，已經唔係好紅，但搵緊7-8萬一個月，仲要已經叫搵唔係好多。我就覺得原來可以咁好搵，每日都係講幾句唱下歌。好多人都估唔到，原來直播可以成為一份工同一個行業。幾得意呀，世界已經轉變咗。」

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