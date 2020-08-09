【港姐2020】肥媽拒幫拉攏關係　海外佳麗謝嘉怡憑實力入圍

謝嘉怡（Lisa）由蘇格蘭特意回港參選《2020香港小姐競選》（梁碧玲攝）

由肥媽（Maria Cordero）推薦參選《2020香港小姐競選》的謝嘉怡（Lisa），由蘇格蘭特意回港參選。肥媽推薦參選是因為Lisa的爸爸與肥媽的兒子是好朋友，因此肥媽便幫助Lisa。不過Lisa險些被踢出局，事關今天（9日）18位佳麗當中，由網民投選出10位佳麗入圍，當中並沒有她的名字，她是靠剩下8位的佳麗再挑選5名入圍。

在被主持陸浩明詢問擔不擔心被淘汰出局，Lisa直言：「好驚，啱啱先返嚟香港，又咁辛苦先隔離完，唔想被淘汰。」最後陸浩明宣布她能入圍15強才鬆了一口氣，在接受《香港01》訪問時候她透露了參選原因：「其實我啱啱讀完大學，我諗依家可以有新嘗試，我覺得TVB畀到我。」

Lisa表示廣東話你佢弱項。（梁碧玲攝）

Lisa有肥媽的推薦，比其他佳麗更大機會取勝，肥媽更傳授她減肥方法，而其他譬如說拉攏關係、說話技巧等，她笑言只能靠自己，並沒有得到什麼額外幫助：「佢都係推薦我同埋教我食嘢減肥，其他佢冇教我，不過我覺得我未必會贏到，因為我講廣東話有啲差，唔係講得咁好。」

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