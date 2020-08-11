【收視滯後報告】疫情下破超難紀錄　《愛•回家》大龍生成突破點

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是7月27日至8月2日。《愛•回家之開心速遞》在這周迎來自己的最高峰，打破自己單集的最高紀錄，而《殺手》漸漸進入結局篇，也開始愈來愈高收視，剛播放的綜藝節目《女人必學100道菜》也有好成績。

《愛•回家之開心速遞》在這次報告得到平均32點，而最高一集更達到33.1點，是星期三播放的第952集《暗箭難防》，這亦是大龍生（羅樂林飾）被用人計鬥下台的一集，亦是劇集近來最大的劇情突破位，所以得到不少觀眾關注，這單集收視亦是《愛•回家之開心速遞》在2017年2月20日開播至今，3年半最高收視的一集。當然，不多不少也有因為疫情的影響，但也是相當厲害。

呢幕講大龍生眾叛親離。（《愛•回家之開心速遞》截圖）

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至於《殺手》平均有31.3點其實也不差，而且收到消息，大結局一集在未計七天跨平台收視，已經有32點，相信最後一周的平均收視一定會比今周高，但要打破年頭《法證先鋒IV》全劇平均收視36.3點，應該是不可能的任務了。另外值得一提的是，十點半播放的《女人必學100道菜》首周錄得23.7點，比同時段的其他綜藝節目高，看來三姐效應真的不錯。

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點擊下圖一齊重溫，就連飾演「蘇菲亞」的羅蘭姐都有份：

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《愛•回家之開心速遞》周一至五平均32.0點，最高收視周三(29日)晚33.1點（2017年開播以來最高收視）。《迷網》周一至五平均28.2點，最高收視周三(29日)晚28.9點。《殺手》周一至五平均31.3點，最高收視周三(29日)晚32.6點（開播以來收視最高一集）。《九五至尊》周一至三平均7.9點，最高收視周三(29日)晚大結局8.8點。《使徒行者2》周四至五平均7.2點，最高收視周五(31日)晚8.0點。

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