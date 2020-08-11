韓國最神秘男神出道23年　連劉在錫、李孝利Rain都未見過真人

近日劉在錫（劉在石）、李孝利和Rain通過節目《玩什麼好呢？》組合限定組合SSAK3大受歡迎，更在韓國掀起一陣90年代復古潮，組合將解散，粉絲都表示相當不捨！近日SSAK3在節目喝咖啡時，提起品牌代言人元斌，意外地原來三人都從未與元斌見過面，被稱韓國最神秘藝人。

SSAK3談起咖啡品牌代言人元斌時，劉在錫、李孝利和Rain一同表示從未見過對方真人，三人出道年資加起來近70年卻無緣與元斌見面，令觀眾非常意外。網友分析李孝利主要集中音樂活動上，的確較少與元斌接觸的機會，可是對於已踏足戲劇界多年的Rain，以及主持了29年的「國民MC」劉在錫來說，實在相當不可思議。難怪元斌出道23年來都有最神秘藝人之稱，被形容是藝人中的藝人。

SSAK3在節目喝咖啡時，三人講到從未與元斌見過面。（MBC截圖）

睇下SSAK3點講：

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出道27年的元斌憑韓劇《藍色生死戀》爆紅，距離上一部作品推出已有足足10年。近10年間，除了於2015年與李奈映結婚，集中在家庭上外，主要參與廣告拍攝。雖然今年元斌將43歲，但他不老的童顏美貌就像吃了防腐劑一樣，只要有新廣告推出都會馬上成為焦點。一般大眾想見元斌出鏡已難，想不到就連藝人想與他見面都難，生活低調到就如傳說一樣。

元斌10年都未推出過新作，只有參與廣告拍攝。（網上圖片）

點撃睇元斌近期廣告照：