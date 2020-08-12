【迷網】陳曉華演繹喊戲悲痛大叫　陳偉霆反白眼式演技好經典

在TVB劇集《迷網》中首次擔任第二女主角的陳曉華（Hera），出道短短兩年備受力捧，近期她在劇中的表現被質疑演技生硬，講對白黐脷筋，飽受抨擊，在昨晚（11日）播出的一集中，Denise（陳曉華飾）眼見未婚夫Eric（朱敏翰飾）葬身火海，悲痛到大叫！不過演繹喊戲對於首次拍劇的Hera來說似乎難度不小，其實過往有不少演員在喊戲上的表現都備受質疑，令人哭笑不得！

Denise（陳曉華飾）傷心欲絕！（劇照）

劇情講到Eric被騙後大受打擊，要借酒消愁，之後更醉駕撞上電單車受傷，Denise同司徒Sir（楊明飾）趕到現場時見到Eric被困車廂，但因為有爆炸的危險，司徒Sir阻止Denise去救Eric，兩人只能眼睜睜看着Eric葬身火海，Denise更傷心到大喊大叫！但就有網民認為Hera的喊戲不夠自然，完全感受不到角色的悲痛，大叫式的演法亦相當突兀。

Hera在演繹這場喊戲時，悲痛到大叫！（YouTube影片截圖）

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其實喊戲一向都好考驗演員的演技，近年在內地紅到發紫的陳偉霆，在劇集《活色生香》中的一場喊戲就十分尷尬，不但面容扭曲，表情用力過猛，更上演「反白眼式」喊戲，但仔細看原來一滴眼淚都沒有！

陳偉霆喊到反白眼……（影片截圖）

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而憑着精緻五官在內地撈到風生水起的Angelababy（楊穎），多年來演技都飽受爭議，當中她的喊戲更被網民笑言可以令人破涕為笑。Baby在與倪妮主演的電影《新娘大作戰》中不顧形象，崩潰大喊，相當豁出去！不過最經典的還是Baby在2011年的電影《建黨偉業》中，與劉德華演繹經典的火車站訣別的戲份，貴為影帝的華仔即時入戲，但Baby就要靠眼藥水同催淚棒才「哭」出來！

Angelababy（楊穎）不顧形象，喊到面容扭曲！（影片截圖）

劉德華仲要親自幫Baby谷眼淚。（影片截圖）

Baby有不少喊戲的演出：

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