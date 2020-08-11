【迷網】29歲尹詩沛變TVB「御用師奶」　同馬海倫相差43年未算誇

TVB劇集《迷網》在本周踏入結局篇，除了高海寧、楊明、陳曉華、朱敏翰幾位主演之外，一班綠葉演員都演活了小人物的神態，為劇集加入輕鬆搞笑的情節，而飾演牛太的尹詩沛（Nicole）在追問牛生（秦啟維飾）時氣勢十足，不少觀眾都大讚她的演出。其實Nicole在早前播出的劇集《十八年後的終極告白》中亦有十分出色的表現，飾演「豬肉婆」Tiger嫂的她演技超班，獲觀眾留言盛讚，更成功轉型！

尹詩沛（Nicole）在劇集《十八年後的終極告白》中飾演「豬肉婆」Tiger嫂。（電視截圖）

點擊下圖重溫Nicole精彩演出：

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入行10年的Nicole畢業於第24期藝員訓練班，不過多數被安排飾演一些風塵女子的角色，更因此被封為「御用舞女」。但自從《十八年後的終極告白》之後，Nicole就開始演一些年紀較大的角色，更轉變為「御用師奶」，她在接受《香港01》訪問時笑言不會介意：「其實《十八年後》同《迷網》都係我淺嘗師奶，我諗又未去到御用嘅，我感覺到我演嘅角色年齡都幾廣泛，好Surprise自己做到出嚟好似。我又唔會介意去演咩年齡，嚟緊30啦，雖然演得大過自己嘅年齡，但最緊要冇違和感，觀眾睇得舒服啦，演咩角色我都好開心。」

Nicole曾多次飾演風塵女子的角色，更因此被封為「御用舞女」。（IG@nicolewanseepui）

Nicole在《迷網》中飾演牛太。（YouTube影片截圖）

劇中現年29歲的Nicole與相差43歲的馬海倫同屬「師奶群」，年齡差令人驚訝，但Nicole就笑言在去年播出的劇集《她她她的少女時代》中挑戰演「中女」更誇張：「之前《她她她》同阿田做閨蜜，裏面有場戲係講我好驚我會停經嘅，大家都大概估到嗰個年齡層去到邊度啦。咁喺《迷網》做街坊師奶，基本上我都係同前輩做對手戲，我覺得我已經好融入咗嗰個年齡群。喺《一笑渡凡間》裏面我未係師奶，雖然唔係妙齡少女，但係單身嘅。我都好期待畀觀眾睇到我搞笑嗰一面，有機會演多啲喜劇，嚟緊我都準備拍《智能愛人》，會做返個大學生。」

Nicole在劇集《她她她的少女時代》中飾演田蕊妮的閨蜜。（IG@nicolewanseepui）

入行10年的Nicole曾參演過不少劇集：

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無論是飾演舞女還是師奶，Nicole的角色設定都偏向「聲大夾惡」，難怪Nicole都想作出改變：「可能俾我做一個淑女更有挑戰性，我唔知監製會唔會搵我做啲淑女、斯文嘅角色，始終俾人個感覺都聯想唔到呢樣嘢，因為我本身都比較男仔頭少少，但其實我本身個人唔係咁粗魯嘅。」其實Nicole有樣有身材，與劇中角色的確完全不同，她更不時在IG大派福利，吸引不少人關注！

Nicole不時在IG大派福利！（IG@nicolewanseepui）