【迷網】陳曉華晚裝造型凸顯超修長頸部　細數圈中「長頸鹿」女星

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TVB劇集《迷網》除了是由楊明及高海寧再度擔任男女主角之外，更是2018年港姐陳曉華（Hera）首次參演的劇集。在劇中飾演見習督察Madam Siu的Hera經常以中性打扮上陣，但在昨晚（5日）播出的一集中，Hera因為要陪男友Eric（朱敏翰飾）出席頒獎禮，換上銀色晚裝示人，一身打扮十分搶鏡！雖然Hera的晚裝Look令人眼前一亮，但就有不少網民認為反而暴露了Hera頸長的缺點，掀起網民熱烈討論！

陳曉華（Hera）的晚裝造型令人眼前一亮。（劇照）

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Hera在參選港姐時已經十分突出，不但手長腳長，頸亦特別修長，更被網民封做薛凱琪（Fiona）接班人。（視覺中國）

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身形高䠷的Hera外形甜美亮眼，早在參選港姐時已經十分突出，不但手長腳長，頸亦特別修長，更被網民封做薛凱琪（Fiona）接班人。事緣Fiona亦是圈中的長頸代表，她在2005年拍攝劇集《學警雄心》時剪了一頭短髮，更顯頸長，甚至被封為「長頸鹿」。不過Fiona不但不介意被人笑頸長，更不時自嘲，而且她還曾在接受訪問時即場度頸長，足足有13-14cm！其實圈中有不少女星都擁有纖細修長、光滑緊緻的頸部線條，散發出優雅高貴的氣質！

短髮的Fiona更顯頸長。（視覺中國）

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