【反黑路人甲】賴慰玲入行第一年已演技超班　曾被影視雙帝激讚

《反黑路人甲》暫時播出兩集，氣勢強勁，在網上好評不絕，節奏明快、演員帶喜感、角色性格鮮明，的確令人有追下去的衝動。劇中飾演四聯幫大小姐的賴慰玲（Winki）更獲得觀眾大力讚好，指她演技超班，其實Winki由初出道開始，已經被讚演技成熟，甚至連影視雙帝黃秋生也大讚她。

賴慰玲在劇中的表現得到觀眾大讚。（《反黑路人甲》劇照）

其實賴慰玲由舞台劇展開其演藝圈生涯開始，現在已經九個年頭，立即帶你走入Winki的成長之路，在TVB每年都有一部神作！

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今次是Winki產後第一套比較多戲份的劇集，已經大受歡迎，尤其是她跟張振朗的互動，在接受《香港01》訪問時，她說：「好開心見到觀眾好鍾意我同張振朗這一對配搭。而且劇集反應都好正面，希望大家會更喜歡之後的劇情。其實一直都冇刻意去減產，10月都會再開拍新劇，我都好期待可以不斷演下去。至於我和振朗今次的合作是很有火花，他的演繹及創作力經常令我嘆為觀止，由衷欣賞。暫時大家重點都在床上的喜劇，但日後有更多激烈的感情戲，希望大家拭目以待！」

兩人在劇中不少感情戲。（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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