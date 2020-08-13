譚詠麟讚王浩信係黃子華及星爺混合體　校長曾點讚五人結果......

譚詠麟在微博點名大讚王浩信的演出！（微博截圖）

譚詠麟（校長）近日在微博發文公開大讚TVB新劇《反黑路人甲》好看，校長還指名主角王浩信的角色是黃子華及周星馳的混合體，令浩信相當高興，很快便轉發這篇微博感謝校長的支持。

克勤真係算校長唯一「燈唔中」嘅一位歌手。（IG：hacken1206）

校長在娛樂圈打滾多年，不遺餘力地提攜後輩，可惜卻被網民稱為「樂壇燈神」。原因是他稱讚過後的歌手，事業發展方面浮浮沉沉。唯一沒有被「燈中」的可能只有李克勤，當年二人組成《左麟右李》紅極一時，令克勤的事業更上一層樓。只是校長曾說克勤會是五大天王之一，最後卻只有四大天王（張學友、黎明、劉德華、郭富城）。

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就係呢一張相，令梁漢文早前被網民攻擊。（譚詠麟微博）

盤點一下歷年來校長「燈中」的幾位歌手，梁漢文必然首當其充，在2004年校長封他為「新四大天王」之一，結果事業終未能踏上巔峰，最近的一張照片使歌迷與他割席，紅館演唱會亦因疫情影響亦需要延期舉行，真的是「黑仔」。

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關楚耀真係好靚仔。（IG：uglykwan）

另外關楚耀是校長很看好的人才之一，更與他上契，表示關楚耀可以充當他的「接班人」，無奈的是早年因形象太差關係，導致星路平平，近年才再度活躍起來。

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當年《超級巨星》比賽期間林欣肜真係好紅。（IG：@maglam）

憑歌唱選秀節目《超級巨星》一炮而紅的林欣彤當年比賽完結後，校長直言她是「樂壇大姐大」的勁敵。結果在香港事業發展不如意，曾向北上發展也是一般，近來林欣彤患飲食障礙症暴脹10磅。

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之前先開完紅館演唱會！（香港01）

樂隊Mr.也是一個個經典，2010年時候校長力挺他們，笑言看到他們就像看到當年的溫拿樂隊一樣，其後2015年環球唱片和Mr.發出聯合聲明表示跟Mr.將會在2016年中約滿，而約滿後雙方會暫停合作。樂隊5子經常被傳出成員不和，休息了接近三年，在2019年重新出發，Mr.以獨立樂隊身份發布新歌。

因此浩信這次被校長公開稱讚，可說要相當小心。不過浩信又不用太擔心，每次校長「燈中」的都是歌手，而浩信近年主力在演員身份上面，歌手身份已很久沒有做，所以危機並不大。

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