「千億女團」姚安娜傳梁安琪曾望她嫁入何家　卻與猷君不過電告終

被網友稱為「千億女團」。（IG：annabelballerina）

何家千金之一的何超欣現年已經21歲，她曾被爸爸何鴻燊公開讚「靚到不得了」之外，更是學霸，她現時就讀美國麻省理工大學（MIT），簡直是美貌與智慧並存。而她的朋友每一位背景位位都相當有份量，在昨天（10日）超欣與一班同樣是豪門之後的朋友聚會，當中包括有袁亞非千金袁九兒、任正非二千金姚安娜、大陸導演陳凱歌兒子陳雨昂等等。超欣、袁九兒及姚安娜在聚會中穿起一套參考選秀節目《創造營2020》的制服，表示三人是「創造營103」。有傳媒特意查詢四太是否批准超欣進軍娛樂圈，得到的回覆是只要畢業後，便任由她發展。

而超欣、袁九兒及姚安娜三人被稱為「千億女團」，每一位都是千億千金，超欣不多說，讀者們都熟悉。姚安娜是內地中國電訊企業華為創辦人任正非的千金、孟晚舟的同父異母妹妹。袁九兒其父袁亞非的總資產有1,200億港元，是三胞集團之董事長，個人資產逾500億港元，三人背景相當顯赫。

姚安娜IG好多靚相。（IG@姚安娜）

另外有傳四太梁安琪早已認識姚安娜，曾有意撮合她和何猷君，希望姚安娜做何家媳婦。可惜的是二人並沒有過電，最後何猷君認識現任妻子奚夢瑤，反而姚安娜成了超欣的好閨密。

袁九兒唔係只會買貴嘢。（袁九兒IG）

大多數富二代多數都是穿名牌坐名貴跑車，袁九兒卻和一般富二代不一樣，穿著的衣服特別樸素，出門也不介意坐地鐵。其父親資產400億，但是她卻會穿49元包郵的泳衣秀身材，令網民大讚與一般的富二代揮霍生活大不同。

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