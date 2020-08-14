汪小菲偏心有鐵證？深夜感慨與妻女分隔兩個月　唔提阿囝被網友鬧

台灣女星大S（徐熙媛）與汪小菲結婚已10年，婚後生下一兒一女，常在社群網站分享婚姻日常，生活相當幸福。日前因疫情關係，汪小菲回大陸工作，與妻女分隔兩地已幾個月，愛女成癡的他今（13日）凌晨突然在網上隔空對女兒喊話，網友看完忍不住虧說：「你為人真夠誇張的。」

近日汪小菲獨自回內地工作，已兩個多月不見女兒的他相當感傷，今天還在網上曬出女兒的照片，隔空對女兒喊話：「不知道再見時，你是不是都長大了，爸爸很想你，昨晚還夢見你一直叫我爸爸​​​​」。隔不久，他又曬出大S昔日靚相，感慨地說：「十年前的徐熙媛，那麼美的徐熙媛，十年前就這麼嫁給我了，何以相報」，但發文中卻沒提到兒子。

+ 2

發文一出，網友忍不住留言虧說：「還有人叫你爸爸，只不過你沒夢到」、「兒子屬實太可憐了」、「你為人真夠誇張的，幾個月能長多大啊」、「兒子：所以愛會消失對不對」、「姐夫，兒子挺想你的」、「是不是忘了你還有兒子」。

秦昊近日上真人騷節目《婆婆與媽媽》，節目中聊到生囝、生囡的差別在哪，秦昊坦言若生女兒一定會寵，但兒子就不一定，話鋒一轉聊到汪小菲。他透露有一次去大S家玩，正好大S的孩子們剛回家，汪小菲一見到女兒就抱著說：「親一親，寶貝兒，想我了嗎」，畫面相當溫馨。

秦昊還原汪小菲寵女罵兒經過：

+ 11 + 10 + 9

接著兒子走進門，才剛叫汪小菲「拔拔」，沒想到汪小菲立刻兇兒子：「叫什麼『拔拔』，給我好好說話，爸，那叫爸」，弟弟嚇到差點哭出來，大S見狀立刻吼罵汪小菲：「你幹嘛你，幹嘛這麼跟兒子這麼說話，你怎麼了，你瘋了你」。

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

活得直率走的灑脫 侯怡君喻羅霈穎「一場遊戲一場夢」

男星遭鞭炮炸傷右眼 現身直播間變這樣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】