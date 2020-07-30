汪小菲重返三亞自覺欠老婆一個婚禮　大S 4字回應笑爆網友

台灣藝人大S（徐熙媛）在2010年閃嫁內地富商汪小菲，二人當時選擇在三亞舉辦婚禮。如今十年過去汪小菲近來重返舊地勾起不少回憶，還在微博一連上貼多張照片，並愧疚地表示自己欠了大S一個婚禮，沒想到大S 轉發該微博4字果斷回應，令不少網友哈哈大笑。

汪小菲同大S十年前在三亞舉行婚禮。（汪小菲微博圖片）

重返三亞遊走的汪小菲回憶起十年前的畫面：「十年前我倆認識一個月，我請她和幾個好友在後海南門涮肉，鍾老師給我們拍的照片，她覺得那就是她夢想的婚禮了。但是我喜歡熱鬧，喜歡海，邀請了家人眾多好友在海棠灣，雖然她不喜歡高調，但是還是家人都來，賓主盡歡，都特别開心。」

汪小菲自覺欠大S一個婚禮。（汪小菲微博圖片）

十年後他回到當地有感地方已經變化太大了，但仍然好喜歡該地還想重辦一次只屬二人的簡單婚禮：「十年後，我又回到了海棠灣，變化太大了，我還是要回去住我們結婚的那個酒店，我欠她個婚禮，就我們兩個人光腳踩在沙灘上看海海。」如此感性的發文理應都會被感動，沒想到大S一見到隨即轉發並留言：「萬萬不可」，拒絕了汪小菲的好意，同時網友們亦扮作大S的口吻，道出拒絕的原因，大家留言道：「老娘才不要曬太陽」﹑「老娘的髮型都亂了」等，非常好笑。

汪小菲感性發文，大S的回應太好笑。（汪小菲微博圖片）