【新冠肺炎】傳大S賣6000呎風水豪宅　助老公汪小菲周轉財困

台灣女星徐熙媛（大S）老公汪小菲因為近來新冠肺炎疫情，安排酒店員工放無薪假，但今日「鏡週刊」又報導，汪小菲開設的S Hotel恐將在6月就會作出重大宣告。甚至傳出大S準備拋售豪宅，疑似先在市場試水溫。

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據鏡週刊報導，大S正想脫手其中一戶豪宅，是總面積176坪（約6000尺）、開價2.76億台幣（約7000萬港元）的「冠德遠見」。除了冠德遠見之外，大S也探問身邊的親友，看有沒有人對手上擁有的「國家藝術館」豪宅有興趣。這幢房產是大S在信義計劃區的「起家厝」，屋齡已逾16年；每坪約160萬台幣 （約41萬港元），當初大S購入的坪數為124坪（約4400尺），粗略估算總價約可達2億元（約5100萬港元）。但也稱大S可能只是在問價試水溫，不是真的要賣屋。

有自稱是汪小菲旗下酒店員工向傳媒爆料，指酒店逼員工放無薪假，如果員工拒絕將會被遣散，即「被炒」（微博@大S）

鏡週刊報導，汪小菲恐是因為經營酒店失利出現周轉問題。不過汪小菲已否認，並表示S Hotel才剛與一家米芝蓮一星的日本餐廳簽約，還會再開一間酒吧，只因疫情故延至八月方開幕。他又表示目前酒店餐廳和客房都營運正常，因為規模不大所以成本還可以控制，團隊應該可以共度疫情難關。

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