王祖藍全家出動拍綜藝　自爆提親用五日：要預備一份貼心禮物

近年真人騷節目大受歡迎，不少明星願意讓私下生活曝光﹑素顏﹑住宅等公開人前，似乎對節目酬勞滿意才接下此工作。但最近因為受疫情影響，許多藝人朋友都取消了工作收入大減，在如此艱難的時候似乎要作出一些犧牲，所以就自爆或做一些鮮少做的事情去吸引人注意，讓節目引起話題一舉兩得。

就好似最近帶老婆李亞男上綜藝節目《做家務的男人》的王祖藍，除了自爆提親過程之外，還讓女兒王天韻（Gabrielle）出鏡，而且還不介意公開李亞男產檢的畫面，實行一次過將最私下的生活擺在人前，果然引起關注達到應有的效益。

夫妻檔齊齊上節目。（《做家務的男人》微博圖片）

過去王祖藍因為參與模仿類綜藝節目而在內地廣為人知，繼而主持《奔跑吧兄弟》等節目，令他走紅笑匠形象深入民心。不過就好少提到有關結婚內容的話題，但在《做家務的男人》中他就不畏言大講特講，還公開自己提親過程要用五日時間才完成，是一件好恐怖的事。他說道：「真的要提親的，它那個是去向對方的父母去提出我想娶你的女兒，反正你的目標就是要成功。真的，好恐怖。」而在旁的李亞男亦揚言王祖藍當時好緊張：「超緊張超尷尬，然後第二天慢慢話題多了。」

王祖藍提親就已經用了五日時間。（影片截圖）

不過要娶得美人歸並不是一件易事，王祖藍還細心同大家分享提親貼示：「首先要表達你的誠意，要預備一份非常貼心的禮物。然後就能力範圍以內就把婚禮的所有的條件做到最好。就是讓他們聽見「嘩」就是意料之外，他就覺得你真的很有誠意地娶我女兒。」所以他才成功娶到李亞男。

王祖藍大方分享提親心得。（影片截圖）

除此之外，在節目中李亞男亦不介意地公開產檢過程，在王祖藍的陪伴下他們來到上海一間醫院的婦產科檢查，讓醫生慢慢為她照超聲波，雖然沒有公開BB性別，但BB的最新健康情況就公開人前，目前BB的體型長度為8.97厘米到9厘米左右，胎心心率正常是一位健康BB，鏡頭前亦可見王祖藍緊張BB的一面，非常真實。

產檢過程公開人前。（影片截圖）

李亞男被指變醜疑懷兒子。（影片截圖）

另外，王祖藍亦不介意女兒Gabrielle亮相節目，在節目中公開了女兒日常生活一面，讓大眾了解到這位星二代的長相﹑性格等，一家三口非常幸福。而這個節奏不禁令人猜想待Gabrielle長大一些，王祖藍就可以帶女兒參加《爸爸去哪兒》諸如此類的節，畢竟Gabrielle對鏡頭似乎不懼怕。

一家三口總動員拍攝綜藝節目。（影片截圖）

王祖藍﹑李亞男私生活大公開亦造就不少話題，為節目帶來了不同效益。看來這種模式是成功的。而過去就傳出台灣藝人大S（徐熙媛）同老公汪小菲夫妻檔上節目，一季酬勞就有2000萬人民幣，在節目中輕鬆曬恩愛大談湊仔經，看來王祖藍今次全家總動員出鏡，亦想必酬勞是相當滿意。