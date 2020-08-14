38歲全智賢產兩子身材零走樣　公開保養心得令粉絲慚愧

韓國女演員全智賢自2016年誕下長子後，暫時離開熒光幕，專心照顧家庭。繼今年客串參與《屍戰朝鮮》第二季後，她確定下年以電視劇《智異山》正式回歸。今年將踏入39歲的全智賢雖然已是兩子之母，但她的身材卻依然如少女般好，相信大家都非常好奇女神的保養心得。

近日全智賢接受雜誌《W Korea》時，再一次被問到維持好身材的方法，她表示唯一的方法就是運動。全智賢講到：「我每天早上6點至7點之間起床就開始運動，就像我們靠呼吸生存一樣，對我來說，運動就像呼吸一樣。」看出她對運動的決心。雖然全智賢4年沒有新作，但她表示空白期也從未鬆懈過，依舊進行一樣的訓練，讓自己一直維持在最佳狀態。

產後的全智賢靠運動維持好身材。（STONEHENgE）

全智賢真係Keep得非常好！！

+ 8 + 7 + 6

全智賢分享自己一星期會上3次普拉提堂，每次上課前更會做一小時有氧運動，即使要配合其他行程，她都必定會以運動行先，之後再安排其他私人時間。全智賢更講到如果沒有決心的話，不會得到好結果，但卻自言現在仍不能做到最完美。見到女神對保養的決心，不少粉絲都直言慚愧，佩服全智賢對運動的堅持外，亦欣賞她愛錫自己的行為。

全智賢近日擔任英倫品牌代言人，大曬少女般的好身材。（Alexander McQueen）