《屍戰朝鮮》傳10月開拍外傳　全智賢神秘身份不用等一年公開

Netflix原創劇《屍戰朝鮮》（前名：李屍朝鮮）今年3月播出第二季，除了一眾主角備受關注外，最後一集出場僅10秒的全智賢也成為一大亮點。早前韓國傳媒報道指，《屍戰朝鮮》有望於10月開播前傳外傳，而全智賢和「御營大將」朴秉恩也將是主角。

根據韓國傳媒報道指，《屍戰朝鮮》外傳暫時定名《屍戰朝鮮外傳：亞神》，而「亞神」則是全智賢在劇中的角色名字。由於全智賢在第二季出場只有10秒，加上零對白，所以觀眾都對她的角色身世等非常好奇，因此有傳外傳將圍繞她自年幼起發生的故事，相信她不怕喪屍的神秘身份將被公開。除了全智賢外，「御營大將」朴秉恩亦會是主角之一，預計對第三季發展非常有影響。

《屍戰朝鮮外傳：亞神》將由全智賢擔任主角，Netflix方面則未證實消息。（Netflix截圖）

按圖回顧全智賢《屍戰朝鮮》第二季出場畫面：

+ 5 + 4 + 3

有指外傳將以70分鐘短片形式播出，並繼續由金成勳導演執導，預計於10月開拍。雖然Netflix方面未有證實消息，但也沒有否認拍攝外傳的可能。金成勳導演原定於3月前往摩洛哥拍攝河正宇、朱智勛等主演新戲《綁架》（暫譯），可是受新冠疫情影響計劃被延至下年5月，因此有了《屍戰朝鮮》外傳的想法，而劇集第三季則暫定於下年底開播。

第二季才登場的「御營大將」朴秉恩也會外傳的主角之一。（劇照）

點撃回顧《屍戰朝鮮2》劇照：