Tiger's Talk│周志文周志康爆已錄歌曲曾被搶走　嫌疑人只得一個

由伍詠薇和林盛斌（Bob）主持的節目《Tiger's Talk》每集都會邀請不同藝人上節目爆料，提供大量花生給觀眾。最新一集，他們就請來「巨聲幫」的何雁詩和孖仔周志文（大孖）、周志康（細孖）一同大爆入行做歌手辛酸史。

周志文（大孖）和周志康（細孖）參加第一屆《超級巨聲》入行。（IG/@adrianccm）

其中，除了何雁詩否認一直以來靠父幹之外，當中最猛料的莫過於是周志文和周志康親述入行以來最委屈的一件事，周志文講道：「有一首歌我哋錄咗，但最後畀咗另外一位我哋參賽嘅朋友唱咗嘅。」此番言論，連見慣世面的伍姑娘聽到都忍不住瞪大雙眼，他們繼續講道：「同埋首歌係好爆㗎。（我要知！）私底下講。如果首歌係我同細佬唱就得咗啦，我哋錄咗㗎喇，同埋首歌真係好聽。」

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伍姑娘問道他們的心情時，他們指：「又唔可以話我哋錄咗，不過你爆咗。但嗰時心態就係......係咪公司唔想我哋唱歌呢？（有冇問返個老細咩料呀？）的而且確我哋喺劇方面係好多機會，所以選擇上就覺得我哋唔係唱歌嘅材料，不如拍住劇先啦。」翻查資料，當時與周志文和周志康一同參加第一屆《超級巨聲》的選手只有何雁詩、許廷鏗、鄧小巧、劉威煌和駱胤鳴是比較當紅的。

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而當中爆紅過的亦只有拿下《最強人氣獎》的許廷鏗一人，所以他就成為這件事中的最大嫌疑人。除了這個原因外，當年的確是周志文（大孖）和周志康最先在2010年5月推出合唱歌《Your Love》（無線電視J2外購劇茶煲老細主題曲），接著才是許廷鏗在同年11月為無綫劇集刑警主唱片尾曲《我的離開也是愛》，成為他首支派台歌曲，當年他更在2010年度《十大勁歌金曲頒獎典禮》奪得「新人薦場飆星獎」，人氣急升。

許廷鏗成為最大嫌疑人。（IG/@hui_alfred）

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對此，周志康回覆《香港01》查詢時，他就稱：「竟然咁多人估Alfred，我諗無需要去估係邊個，一嚟首歌係咪佢唱都唔係嗰位歌手去決定，我同『巨聲幫』關係都好好，無謂擺佢上枱，到而家都冇其他人知呢年事，得我同阿文知道。」佢又補充道：「我哋都有講首歌好成功，可能我同阿文唱又未必成功，無人知道，所以呢個係呢首歌嘅命運亦都係我同我阿哥當時個命運。所以冇得去計較或者唔開心。（係咪都好唔甘心？）當時畀人唱咗首歌反而冇唔甘心，唔開心有嘅。」而周志康亦表示與阿哥周志文從未放棄過音樂夢，早前更推出新歌《不是富二代》。

周志康在劇集方面表現出色！（IG/@danielchau928）

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