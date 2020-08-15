三大視后豪宅逐格睇　胡定欣盡覽日落海景　胡杏兒客廳闊落樓底高

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，很多藝人的工作被迫取消，網上分享在家的日常生活時亦令豪宅曝光。視帝陳展鵬、陳豪為氹細路開心在家中紮營，黎耀祥擁有寬敞露台，一邊曬太陽一邊睇靚景，寧靜得來非常愜意。看完三大視帝的豪宅，當然要看看三大視后佘詩曼、胡杏兒和胡定欣的豪宅，她們各有風格卻有一個共通點，就是可以飽覽一望無際的靚景。

佘詩曼豪宅飽覽維港美景

佘詩曼早前參加內地綜藝節目《看我的生活》，分享了獨居生活日常，亦令她的豪宅曝光。住所內有大型客廳，放置了L型梳化，就算整個人睡上去仍留有很多空間。客廳設有落地大玻璃，還有露台飽覽美景。除了寬敞客廳，阿佘的家中亦設有大飯廳，方便招呼不同親朋好友。

佘詩曼豪宅客廳設有落地大玻璃飽覽美景。（佘詩曼IG圖片）

她的家位於尖沙咀K11 ARTUS（寓館），屬服務式住宅，最細開放式單位月租5.7萬至9.5萬元，3房月租叫價高達32萬元。相信佘詩曼的住所屬最貴的一間。這座服務式住宅最吸引人之處，是不少單位都有維港煙花海景，租金比不少山頂豪宅還要貴！

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胡杏兒豪宅環境闊落樓底又高

胡杏兒和丈夫李乘德結婚後育有兩子，更經常在IG分享溫馨家庭照。杏兒住在大埔低密度豪宅，大型客廳走簡約路線，採用木傢設以及木地板。環境闊落、樓底高約3.4米，即使杏兒大仔Brendan經常在大電視前跳舞都毫無問題。

聖誕節時，更可以放置巨型聖誕樹，一家四口在家都能感受節日氣氛。（胡杏兒IG圖片）

聖誕節時，更可以放置巨型聖誕樹，一家四口在家都能感受節日氣氛，小朋友一定最開心。豪宅向外望盡是山景，中秋節可以同囝囝一邊玩燈籠，一邊欣賞月光下的美景，暫時遠離煩囂，靜靜享受與家人的時光。

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胡定欣豪宅盡觀迷人日落海景

另一視后胡定欣據指住在清水灣豪宅「傲瀧」，與王浩信、袁偉豪，周柏豪等人做鄰居。「傲瀧」被譽為明星住宅，單位實用面積介乎409至3,372平方呎，定欣經常到露台曬太陽。

定欣更經常到露台曬太陽。（胡定欣IG圖片）

雖然她很少以家中作為拍照背景，不過她最近不時在IG上載迷人日落相，相信她的家向外望是一望無際的大海，絕對是世界級享受，單單是這個美景就已經值回票價。

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星級老竇愛家中紮營氹細路開心 陳豪、陳展鵬客廳「開壇」鬥誇張

視帝陳展鵬為氹細路開心在家中紮營。（陳展鵬IG圖片）

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