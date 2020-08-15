鍾嘉欣馬浚偉兄妹情不再？　返港冇搵「契哥」掀反面疑雲

鍾嘉欣最近為拍攝無綫（TVB）新劇《兒科醫生》（前名《兒童醫院》）返港，正式開工前除了作客汪明荃主持的遊戲節目《娛樂大家》，更相約黎諾懿、胡杏兒見面，時間過得非常充實。不過，有眼利網友卻發現鍾嘉欣在這段長達個半月的時間裏，一次也沒有找「契哥」馬浚偉食飯，直指他們兄妹情不再，疑似早已決裂。

點擊了解鍾嘉欣回港後做過乜：

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鍾嘉欣和馬浚偉曾是TVB最受歡迎的熒幕情侶，鍾嘉欣結婚生B暫退演藝界前，他們合作過5套劇集，包括《皆大歡喜》（2004）、《金石良緣》（2008）、《老友狗狗》（2009）、《蒲松齡》（2010）和《當旺爸爸》（2012），甚有緣份，而且鍾嘉欣更曾經公開表示馬浚偉對她而言是非常特別，如兄長般的存在，所以搞到不少網民感到惋惜。

點擊回顧兩人溫馨親情時刻：

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好在，鍾嘉欣接受《香港01》訪問時表示反面傳言僅屬笑料一則：「哈哈哈，太搞笑喇！冇啲咁嘅事！（本身有約過馬浚偉？）有呀，但係等疫情好番啲先再見面。」而馬浚偉亦笑指傳聞「太流料」。相信一班馬浚偉和鍾嘉欣的粉絲現時可以放下心頭大石。